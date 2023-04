Spis treści: 01 Co to jest Disney Plus?

02 Ile kosztuje Disney Plus? Cena w 2023 roku

03 Oferta Disney Plus. Jakie filmy i seriale?

04 Na ile urządzeń jest Disney Plus?

05 Aplikacja Disney Plus. Na jakie urządzenia?

Co to jest Disney Plus?

Disney Plus jest obecny w Polsce od czerwca 2022 roku. To platforma, która oferuje swoim użytkownikom usługę streamingową. Działa na podobnej zasadzie, jak bardziej popularny Netflix.

Disney Plus oferuje użytkownikom filmy i programy nie tylko ze stajni Disneya, ale także Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen oraz National Geographic.

Usługa stale powiększa swoją ofertę, dzięki czemu można tam zobaczyć nie tylko bajki dla dzieci, ale również hollywoodzkie produkcje.

Ile kosztuje Disney Plus? Cena w 2023 roku

W Polsce dostęp do serwisu można wykupić w ramach dwóch opcji. Pierwsza z nich to miesięczny abonament, który kosztuje 28,99 zł. Druga opcja to wykupienie abonamentu na cały rok. Wynosi on wtedy 289,90 zł. To oznacza, że roczny dostęp do Disney Plus jest 15 procent tańszy.

Plus i Polsat Box oferują dostęp do usługi jeszcze taniej. W ofercie Plusa przy kupnie abonamentu i Polsat Box dostajemy w prezencie rok Disney Plus za darmo.

Oferta Disney Plus. Jakie filmy i seriale?

Oferta Disney Plus jest dopasowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

W serwisie możemy znaleźć najnowsze hity kinowe dla najmłodszych, takie jak "Luca" czy "Nasze magiczne Encanto", ale także premiery hollywoodzkich hitów, jak "Menu", czy "Duchy Inisherin".

Z usług serwisu streamingowego zadowoleni będą także fani Marvela i Gwiezdnych Wojen. Disney Plus na bieżąco powiększa swoją ofertę, przez co można liczyć na najnowsze filmy i produkcje z komiksowych i fantastycznych uniwersów. Jednym z największych hitów platformy jest serial "The Mandalorian" z uniwersum Star Wars.

Skorzystać mogą także fani filmów dokumentalnych, ponieważ portal zapewnia dostęp do produkcji National Geographic.

Serwis zapewnia nie tylko dostęp do nowości, ale także do klasyków i kultowych filmów. Wśród nich jest m.in. "Avatar", a wkrótce "Avatar 2". Można zobaczyć takie animacje jak "Epoka Lodowcowa", "Król Lew" oraz seriale "Z archiwum X", czy "Pam i Tommy".

Na ile urządzeń jest Disney Plus?

W aplikacji Disney Plus można stworzyć aż siedem profili użytkowników. Nie wszyscy mogą jednak oglądać seriale i filmy w tym samym czasie. Serwis ograniczył liczbę urządzeń, na których można w tym samym czasie oglądać dostępne treści.

Obecnie można korzystać z odtwarzacza tylko na czterech urządzeniach jednocześnie.

Aplikacja Disney Plus. Na jakie urządzenia?

Disney Plus działa nie tylko w przeglądarkach internetowych. Aplikację można pobrać na telewizory, urządzenia mobilne oraz przystawki do telewizora.

Kompatybilne są iPhone’y i iPady Apple, telefony i tablety z systemem Andoird, tablety Amazon Fire oraz tablety i komputery z systemem Windows 10 lub 11.

Spośród urządzeń podłączonych do telewizora, aplikację można pobrać na Amazon Fire TV, Apple TV (4. generacji i nowsze), Chromecast, PlayStation, Xbox.

Disney Plus działa także na telewizorach smart Android TV, Hisense, LG z systemem WebOS, Panasonic i Samsung z systemem Tizen.