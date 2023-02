Ile kosztuje YouTube Music i co to jest YouTube Premium? Cennik w 2023 roku

Spis treści: 01 Co to jest YouTube Music?

02 Ile kosztuje YouTube Music na miesiąc? Indywidualnie i dla rodziny

03 YouTube Music i YouTube Premium – dwa w jednym

04 YouTube Music czy Spotify. Co wybrać?

Co to jest YouTube Music?

Czasy, w których YouTube oferował jedynie wideo z możliwością tworzenia kanałów, dawno minęły. Platforma w ostatnich latach wprowadziła sporo nowości, na czele z usługą YouTube Premium i YouTube Music, która pozwala rywalizować Google z takimi graczami jak Spotify, Apple Music czy Tidal.

YouTube Music to usługa strumieniowania muzyki, wykorzystująca bazę muzyki z serwisu YouTube. Usługa jest dostępna w formie aplikacji mobilnej na Androida i iOS, natomiast na komputerze możemy korzystać z niej w przeglądarce internetowej.

YouTube Music oferuje dostęp nie tylko do muzyki, ale również do materiałów wideo - teledysków oraz relacji na żywo z koncertów. To funkcje, które najbardziej wyróżniają usługę YouTube Music na tle konkurencji.

W ubiegłym roku Google pochwaliło się, że w ciągu dwunastu miesięcy szeregi subskrybentów usług YouTube Premium i YouTube Music zasiliło przeszło 30 milionów nowych użytkowników. To wynik lepszy o 50 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy zanotowano wzrost na poziomie 20 milionów.

Łączna liczba osób korzystająca z płatnych usług platformy YouTube przekracza już 80 milionów.

Ile kosztuje YouTube Music na miesiąc? Indywidualnie i dla rodziny

Płatny dostęp do usługi YouTube Music pozwala na słuchanie muzyki bez reklam, odtwarzanie w tle oraz pobieranie utworów, które można potem odtwarzać offline.

Wysokość opłaty za subskrypcję YouTube Music, podobnie jak w przypadku Spotify, zależy od wybranego pakietu. Zakładając, że interesuje nas pakiet dla jednej osoby, miesiąc korzystania z platformy kosztuje 19,90 zł.

W ofercie YouTube Music jest dostępna także wersja dla rodziny. Koszt pakietu z opcją podziału na maksymalnie sześć osób wynosi 29,99 zł.

Z subskrypcji YouTube Music można zrezygnować w dowolnym momencie.

Zdjęcie YouTube Music to platforma, z której można korzystać zarówno przez aplikację na telefonie, jak i na laptopie czy tablecie / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

YouTube Music i YouTube Premium – dwa w jednym

YouTube Music to usługa, która zawiera się w subskrypcji YouTube Premium (ta oferuje też m.in. możliwość oglądania filmów bez reklam czy ściągania ich z serwisu).

Oznacza to, że wykupienie dostępu do YouTube Premium automatycznie daje możliwość korzystania z nieograniczonych możliwości muzycznej platformy YouTube.

Ile kosztuje YouTube Premium? Nowi użytkownicy mogą korzystać z usługi za darmo przez miesiąc. Później za dostęp do YouTube Premium trzeba płacić 23,99 zł miesięcznie. Cennik YouTube Premium obejmuje także pakiet rodzinny, który wynosi 35,99 zł za miesiąc (dostęp może uzyskać maksymalnie pięciu domowników).



Co ważne, w przypadku subskrypcji rodzinnej, każda osoba wchodząca w jej skład loguje się do usługi YouTube Premium na własnym koncie. To ważne, biorąc pod uwagę historię przeglądania, bibliotekę czy rekomendacje muzyczne, które nie są udostępniane innym członkom.



YouTube Music czy Spotify. Co wybrać?

Wielu użytkowników na świecie stoi przed tym dylematem, ale jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Zarówno YouTube Music, jak i Spotify mają swoich zwolenników i przeciwników, zalety oraz wady. Dlatego wybór usługi zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji.

Z pewnością YouTube Music zyska większą przychylność wśród osób, które cenią sobie możliwość oglądania teledysków. Użytkownicy Spotify to z kolei w dużej mierze słuchacze różnego rodzaju popularnych podcastów. Choć i tutaj może nastąpić zmiana, bo Google planuje włączyć podcasty do swojej muzycznej platformy.

Warto wspomnieć, że z YouTube Music można korzystać również za darmo, ale tak jak w przypadku Spotify, jest to związane z szeregiem ograniczeń. To przede wszystkim reklamy oraz brak dostępu do niektórych zasobów biblioteki.

