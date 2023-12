W wielu przypadkach Polacy częściej spotykają się w święta z Kevinem niżeli z rodziną. Nic dziwnego, wiemy bowiem jak młodzieniec się zachowa, nie pokłóci się z nami o politykę, a do tego będzie wesoło i można go oglądać w kółko. Przygody Kevina znamy praktycznie na pamięć, a każde gagi bawią mimo to tak samo co roku. Zanim zasiądziemy do świątecznych stołów, warto się przygotować, żeby wiedzieć, gdzie obejrzeć Kevina.

"Kevin sam w domu"? Niekoniecznie, będzie z Polakami!

Jeśli jakimś cudem trafiliście tutaj, ale mimo to nie znacie historii Kevina McCallistera to spieszę z pomocą. Film opowiada historie rodziny McCallisterów. Mieszkająca w Chicago, wielodzietna familia postanawia spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu. W chaosie przygotowań, w tłumie ludzi, nie jest trudno o pomyłki i zapomnienie bagażu czy dokumentów. Na skutek nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, rodzina zapomina jednak o... 8-letnim synu, Kevinie.

Chłopak zostaje więc sam w wielkim domu, a okolica pustoszeje, wszak wszyscy wyjeżdżają do rodzin. Początkowe przerażenie Kevina zamienia się w euforię i plany, jak można aktywnie i "po dorosłemu" spędzić ten świąteczny czas. Pomysły szybko zaczynają jednak się zmieniać, kiedy w sąsiedztwie zaczynają grasować złodzieje. Pomysłowość 8-latka jest jednak na tyle duża, że ten postanawia stawić czoła drabom i rozpoczyna swoistą wojnę, przerabiając swój dom na twierdzę.

W Polsce to już tradycja

Pomimo tego, że "Kevin sam w domu" to produkcja z 1990 roku, cały czas cieszy się gigantyczną popularnością w Polsce i nie tylko. Za reżyserię odpowiada Chris Columbus, który stoi za takimi hitami, jak "Harry Potter", "Percy Jackson" czy "Pani Doubtfire". Od wielu już lat święta z Kevinem to tradycja Polaków, bez której ciężko zasiąść do stołu. Przyzwyczaiła nas do tego telewizja Polsat, która od ponad dwóch dekad emituje film, którego oglądalność nie spada (waha się w okolicach 4,5 mln widzów). Telewizja w 2010 roku planowała jednak zrobić nam psikusa i wycofać emisję produkcji. Taka decyzja spotkała się jednak z internetową petycją widzów, którą podpisało ponad 40 tysięcy osób. Polsat szybko się zreflektował i tradycji stało się zadość. Film doczekał się także sequela. Druga część pt. "Kevin sam w Nowym Jorku" to również wielki hit i nieodzowny element świątecznych chwil Polaków.

Kevin sam w domu - gdzie i kiedy obejrzeć?

Polsat : emisja 24.12 (Wigilia) o godzinie 20:00,

: emisja 24.12 (Wigilia) o godzinie 20:00, Polsat : emisja 25.12 (Boże Narodzenie) o godzinie 16:30,

: emisja 25.12 (Boże Narodzenie) o godzinie 16:30, Polsat Film : emisja 02.01 o godzinie 18:50,

: emisja 02.01 o godzinie 18:50, Polsat Film : emisja 04.01 o godzinie 16:40,

: emisja 04.01 o godzinie 16:40, Streaming: Disney+,

Disney+, VOD: iTunes, Player, Megogo, Rakuten.