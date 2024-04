Abonenci dostają dziwne maile. Ich autorem nie jest Netflix, a oszuści

Subskrybenci jednego z najpopularniejszych serwisów streamingowych od pewnego czasu otrzymują podejrzane maile, których rzekomym autorem ma być Netflix. Treść wiadomości budzi niepokój wśród adresatów, ponieważ okazuje się, że jest to powiadomienie o problemach z informacjami rozliczeniowymi i związanym z tym wstrzymaniem płatności. Abonenci są informowani o konieczności zaktualizowania rzeczonych danych, poprzez kliknięcie w link i zalogowanie się do serwisu. W przeciwnym razie konto ma zostać zawieszone.

Rzecz jasna autorem owych maili nie jest Netflix, a cyberoszuści, którzy usiłują w ten sposób wyłudzić nie tylko dane logowania do konta, ale również numer karty bankowej. Wobec tego, w przypadku otrzymania tego rodzaju wiadomości, nie można absolutnie klikać w zawarty w niej link. W przypadku jakichkolwiek realnych problemów z płatnościami Netflix komunikuje to bezpośrednio po zalogowaniu do prawdziwego serwisu, a nie za pośrednictwem maili. W przeszłości zespół CERT Polska informował już o tym procederze.

Kliknięcie w link podany w mailu, zalogowanie się do fałszywej platformy i podanie swoich danych bankowych niesie za sobą ogromne ryzyko. Oszuści mogą wykorzystać wyłudzone informacje do kradzieży pieniędzy z konta.

Jak reagować na podejrzane maile? Uważaj na phishing

Powyższy przykład potwierdza, że oszuści nadal wykorzystują phishing w działalności przestępczej. Phishing to rodzaj ataku, który opiera się właśnie na wiadomościach e-mail bądź SMS. Zazwyczaj cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje bankowe lub firmy kurierskie chcąc skłonić ofiarę do podjęcia konkretnego działania (np. kliknięcia w link i zalogowania się do serwisu) celem wyłudzenia określonych danych. Zazwyczaj owe linki są bardzo podobne do oryginalnych stron, jednak drobne różnice w adresie URL świadczą o tym, że są fałszywe.

Jak należy reagować na podejrzane maile lub SMS-y? Najlepiej w ogóle nie klikać w przesyłane przez oszustów linki. Wiadomości e-mail można zgłosić na stronie CERT Polska. Jeśli chodzi o podejrzane SMS-y, to je również można zgłosić zespołowi CERT przesyłając je na numer 8080 (za pomocą opcji "przekaż").

