Spis treści: 01 Co obejrzeć na SkyShowtime?

02 Premiery seriali na SkyShowtime

03 Kontynuacje znanych seriali

04 Filmowe nowości na SkyShowtime

Co obejrzeć na SkyShowtime?

Platforma w swojej medialnej bibliotece posiada wiele światowych hitów pochodzących z topowych studiów, w tym m.in. z Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickledeon, DreamWorks Animation, czy Paramount+. Ponadto portal może pochwalić się szeregiem świetnych seriali i filmów własnej produkcji.

Każdego miesiąca na platformie pojawiają się nowości. Tym razem przedstawiamy marcowe nowości na SkyShowtime. Czym zaskoczy nas portal?

Premiery seriali na SkyShowtime

7 marca na SkyShowtime ukarze się nowy serial "Sexy Best". Pierwsze cztery odcinki będzie można obejrzeć właśnie od 7 marca, kolejne cztery będą dostępne od 25 kwietnia. Serial opowiada o dwóch zaprzyjaźnionych złodziejach, którzy mieszkają we wschodnim Londynie w latach 90., a także o elektryzującej gwieździe filmów dla dorosłych Deedee Harrison, która chce zacząć żyć własnym życiem. Dwaj mężczyźni zostają wciągnięci do nowej kryminalnej siatki, która kierowana jest przez zdradzieckiego gangstera.

Kolejną nowością jest "Mary & George", który powstał na bazie nieprawdopodobnej i prawdziwej historii Mary Villiers, którą w serialu gra Julianne Moore. Wywodząca się z biednego środowiska Villiers dzięki intrygom doprowadziła do tego, że jej charyzmatyczny i przystojny syn George uwiódł... króla Jakuba I. Wskutek tego stał się dzierżącym władzę kochankiem. Dzięki temu zabiegowi rodzina Villiers bardzo szybko stała się jednymi z najbardziej wpływowych i najbogatszych ludzi w historii angielskiego dworu. Mary i George spiskowali, uwodzili i zabijali, by znaleźć się na szczycie. Pierwsze trzy odcinki będą dostępne na SkyShowtime 8 marca. Kolejne mają trafiać na platformę co tydzień.

Dla fanów filmu "Ted" został specjalnie stworzony prequel w postaci serialu o tym samym tytule. Seria opowiada o perypetiach dorastającego Johna Benneta. Zdradza również tajemnicę, dlaczego pluszowy miś jest w stanie samodzielnie myśleć i się poruszać. W wyniku różnego rodzaju zbiegu okoliczności Ted zostaje zmuszony do chodzenia do liceum wraz z Johnem, gdzie doświadcza wzlotów i upadków nastoletniego życia.

W marcu pojawi się również serial "The Lovers" składający się z sześciu odcinków. Serial jest miłosną historią ludzi, którzy na pierwszy rzut oka kompletnie do siebie nie pasują. Ona to wulgarna i zabawowa pracownica supermarketu, on to elegancki dziennikarz polityczny, który prowadzi "idealne" życie. Ich pierwsze spotkanie kończy się... awanturą. Czy siła wzajemnego przyciągania okaże się silniejsza niż różnice codziennego życia?

"The Woman in the Wall" skupia się na jednym z najbardziej szokujących skandali w historii Irlandii. Historia traktuje o nieludzkich azylach prowadzonych przez siostry Magdalenki. Pewna kobieta po przebudzeniu w swoim domu znajduje zwłoki. Warto wspomnieć, że bohaterka od czasu pobytu w klasztorze cierpi na ekstremalne napady lunatykowania. Czy jest ona odpowiedzialna za to morderstwo?

Kontynuacje znanych seriali

W marcu pojawi się kolejna odsłona popularnego serialu "HALO", który jest gratką zwłaszcza dla graczy. Serial bazuje na grze "HALO", która pojawiła się w 2001 roku. Seria skupia się na konflikcie ludzi i obcych form życia w XXVI wieku. Serial pełny jest niezwykłych historii bohaterów, akcja wylewa się strumieniami, a przygody są zrealizowane z wielkim rozmachem.

Na SkyShowtime w marcu ukaże się również drugi sezon serialu "The Envoys", który pokazuje historię dwóch księży, którzy próbują rozwikłać sprawę tajemniczego morderstwa w klasztorze. Kulminacja akcji następuje, kiedy trzy niewidome zakonnice stają się świadkami cudu. Księża coraz bardziej zagłębiają się w mroki intryg i muszą zmierzyć się z mistyczną tajemnicą oraz prawdą o morderstwach. Odcinki będą dostępne na platformie od 15 marca.

Filmowe nowości na SkyShowtime

W marcu na SkyShowtime zadebiutuje film "Strays", w którym głównymi bohaterami są... psy. Porzucony czworonóg wraz z innymi bezpańskimi zwierzętami postanawia zemścić się na swoim byłym właścicielu. Czy przyjaźń między psem a człowiekiem jest wieczna? O tym dowiemy się z niezwykłej komedii dostępnej na platformie od 16 marca.

SkyShowtime przyszykował dla swoich odbiorców prawdziwą filmową perłę. Otóż 21 marca na platformie znajdzie się "Oppenheimer". Światowy hit z szansą na 13 Oscarów jest dramatem biograficznym, który skupia się na genialnym fizyku J. Robercie Oppenheimerze i o ryzyku zniszczenia świata przez bombę atomową. Cillianowi Murphy’emu, który wciela się w główną postać, na ekranie towarzyszy m.in. Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh czy Rami Malek.