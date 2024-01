Spis treści: 01 Polskie filmy i seriale na Netflix

02 Wielka woda

03 Gang Zielonej Rękawiczki

04 1670

05 Sexify

06 1983

07 Znachor

08 Johnny

09 Boże ciało

Cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Na Netflixie pojawia się coraz więcej polskich propozycji, które trafiają zarówno do nas, jak i za granicę.

Na popularnej platformie znajdują się wyjątkowe polskie produkcje. Które warto obejrzeć?

Odkryj zaskakujące rodzime komedie, thrillery i dramaty!

Polskie filmy i seriale na Netflix

Poniżej znajduje się lista wyjątkowych polskich produkcji dostępnych na platformie Netflix. Znajdziemy tu zarówno seriale, jak i filmy niemal z każdego możliwego gatunku. Wachlarz polskich produkcji jest naprawdę szeroki, dlatego też konieczne było wybranie najlepszych pozycji z całego gąszczu propozycji.

Warto również pochylić się nad najlepszymi komediami na Netflixie oraz dobrymi filmami, o których istnieniu nie miało się pojęcia .

Wielka woda

Listę rozpoczynamy tytułem, który zarówno w Polsce jak i za granicą bił rekordy popularności. Serial "Wielka woda" znalazł uznanie widzów i krytyków. Polska produkcja, która inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami, przenosi nas do powodzi tysiąclecia, czyli do Wrocławia z 1997 roku. Niepowstrzymany żywioł wdarł się na ulice miasta, doprowadzając do licznych ludzkich dramatów. Tutaj poznajemy historię hydrolożki Jaśminy Tremer, samotnego ojca i urzędnika Jakuba Marczaka oraz powracającego do rodzinnego domu Andrzeja Rębacza. Dramat pierwszej klasy.

Gang Zielonej Rękawiczki

Wspomniany serial jest jednym z najbardziej urokliwych seriali komediowych na platformie. Poznajemy tutaj trzy niezwykłe dojrzałe i ekscentryczne kobiety, Zuzę, Kingę i Alicję, które są... złodziejkami. Większość ludzi ze względu na wiek bohaterek bardzo często ich nie docenia, co kończy się tragicznie oraz... bardzo śmiesznie. W wyniku nieudanego napadu gang kobiet zmuszony jest do zaszycia się w domu opieki. Właśnie tutaj przypadkowo natrafiają na intrygę wielkiej wagi. Serial swoją formułą trafia zarówno do starszego pokolenia, jak i do tego młodszego, zgrabnie łącząc elementy humorystyczne z wartką akcją i intrygą.

1670

Teraz przechodzimy do polskiego hitu Netflixa ostatnich miesięcy, czyli do serialu "1670". Propozycja od razu podbiła serca polskich widzów, a serial bardzo długo utrzymywał się w TOP10 najchętniej oglądanych produkcji w naszym kraju. Czarna komedia opowiadająca o czasach Rzeczpospolitej Sarmackiej i o Janie Pawle z Adamczychy, który chce zostać najsławniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Do kanonu filmowych tekstów przejdą takie hity jak: "Bóg, honor, ojczyzna. Trzy najczęstsze przyczyny śmierci szlachty", czy też "Wszystko, co mam, odziedziczyłem sam, a całą resztę osiągnąłem ciężką pracą własnych chłopów".

Wideo youtube

Sexify

Serial ten był jedną z najgłośniejszych produkcji w 2021 roku. W wielu krajach na świecie zdobywał szczyty TOP10. Co przyciągało widzów, to wyjątkowa historia skupiająca się na kobietach i ich potrzebach - chcą one stworzyć specjalną erotyczną aplikację skierowaną do pań - poruszane problemy są niezmiernie rzadko spotykane w polskiej kinematografii. Serial zabiera nas w wir zabawnych gagów, zwrotów akcji, ale też poważnych, pomijanych na co dzień kwestii.

1983

Nie można również pominąć pierwszego polskiego serialu na Netflixie, czyli "1983" z 2018 roku. Produkcja nieco już zapomniana przez widzów, wciąż powoduje, że oglądając, na skórze powstaje gęsia skórka. Poważny film z poważnymi poruszanymi kwestiami z zakresu "a co by było gdyby?" Komunizm nie upadł w naszym kraju, lecz się "zmodernizował" i przetrwał do obecnych czasów za sprawą tajemniczego ataku terrorystycznego. Do tego dochodzi segregacja płciowa, afery i wszędobylska korupcja i intrygi. Jak żyć w starej rzeczywistości w obecnych czasach? Na to pytanie odpowie m.in. Rober Więckiewicz oraz Maciej Musiał.

Wśród polskich seriali należy także wyróżnić Rojst oraz Rojst’97, Infamia, W głębi lasu, Krakowskie potwory, a także nowości Zołza, Informacja Zwrotna, czy też Forst.

Znachor

W ostatnich miesiącach głośno było o Znachorze od Netflixa, a przez ten polski film niektóre fora zostały rozgrzane do czerwoności. Nowa adaptacja z 2023 roku nieco odchodzi od oryginału, lecz została doceniona zarówno przez widzów, jak i krytyków. Świeże spojrzenie na dawne problemy uwypukliło, że pewne dylematy, mimo upływu wielu lat, nadal poruszają ludzi. Historia skupia się na chirurgu, który stracił swoją rodzinę oraz pamięć. Po latach spotyka swoją córkę, dzięki czemu ma szanse na nowe życie.

Wideo youtube

Johnny

Jedną z nieco niedocenionych polski perełek na Netflixie jest "Johnny". Zagłębiamy się tutaj w niezwykłą historię relacji między księdzem a młodym przestępcą skazanym na prace społeczne w hospicjum. Wyjątkowa praca całkowicie zmienia życie mężczyzny. W rolach głównych zobaczymy Dawida Ogrodnika, Piotra Trojana oraz Beatę Zygarlicką. Film swoją dosłownością wręcz bija w fotel.

Boże ciało

Bardzo duża część widzów twierdzi, że "Boże ciało" jest jednym z najlepszych polskich filmów w historii. Produkcja z 2019 roku była niezwykle dobrze oceniona także przez krytyków zarówno w Polsce, jak i za granicą. "Boże ciało" opowiada o młodym mężczyźnie, który podczas pobytu w poprawczaku przechodzi niejako duchową przemianę. Następnie wprowadza się do małego miasteczka i zaczyna... udawać księdza.

Warto także zwrócić uwagę na polski film Gierek, Teściowie, Chce się żyć, Filip, Skazany na Bluesa, Ania, czy też Pokolenie Ikea.