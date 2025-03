Nowe filmy, seriale i show prosto z Polski. Hitowy marzec w Prime Video

Marzec w Prime Video. Trzeci sezon serialu Koło Czasu, nowy program Rap Generation i Holland z gwiazdorską obsadą

Marzec 2025 na Prime Video zapowiada się niezwykle ekscytująco dla fanów filmów i seriali, a także śledzenia losów ludzi zmagających się w różnorakich programach. Już za 49 zł za rok można zyskać dostęp do bogatej i coraz bardziej rozwijanej oferty filmów, programów i seriali w Prime Video. Wśród najważniejszych nowości w marcu znajdzie się trzeci sezon jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali - Koło Czasu, a także zupełnie nowy program Rap Generation.

Fabuła trzeciego sezonu serialu Koło Czasu opiera się głównie na czwartej książce z serii Jordana pt. Wschodzący Cień. Jest to więc prawdziwa gratka dla fanów tego uniwersum. Serial przeniesie widzów do wielu nowych regionów i miast na fikcyjnym kontynencie Westland, w tym na Pustkowia Aielów, do portowego miasta Tanchico oraz starożytnego miasta Rhuidean.

Rand i Moiraine doświadczą przełomowych odkryć w starożytnym mieście Rhuidean, a Perrin Aybara wyrusza w podróż, która na zawsze go odmieni. Prime Video materiały prasowe

Natomiast kręcony w Polsce program Rap Generation pokaże zmagania ludzi marzących o karierze, którzy zamieszkają razem, by przygotowywać się i szkolić pod opieką profesjonalistów. Zwycięzca programu otrzyma kontrakt fonograficzny z Warner Music Poland. Ale to nie wszystko, co przygotował Prime Video na marzec.

Rap Generation to nowy program. Uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami, by zdobyć kontrakt. Prime Video materiały prasowe

Trzymające w napięciu hity i plejada gwiazd. Ogrom nowości i klasyków w Prime Video

Wśród najważniejszych premier wymienić należy Holland. W tym pełnym nieprzewidywalnych zwrotów akcji thrillerze pojawia się prawdziwe zatrzęsienie gwiazd. Nicole Kidman wciela się tu w Nancy Vandergroot, pedantyczną nauczycielkę, której idealne życie u boku szanowanego męża (Matthew Macfadyen) i syna (Jude Hill) nagle zmienia się w mroczną historię. Nancy i jej kolega z pracy (Gael García Bernal) zaczynają bowiem podejrzewać, że coś jest nie tak. Wkrótce odkrywają, że nic w ich życiu nie jest takie, jak się wydaje.

W otoczonym tulipanami miasteczku Holland w stanie Michigan nic nie jest takie, jakie się wydaje... Prime Video materiały prasowe

Ciekawie zapowiada się też nowa produkcja Wspólny Portret. Nie zabraknie również trzeciego sezonu Bosch: Dziedzictwo i filmowych klasyków oraz głośnych produkcji. Już od 1 marca zobaczymy m.in. Milczenie owiec, Dom Gucci, Shreka czy Trzech muszkieterów: Milady. W kolejnych tygodniach do katalogu trafią takie tytuły jak Twórca, Ostatni pojedynek, Oppenheimer oraz Chuck Billy and the Marvelous Guava Tree. Prime Video zadba więc zarówno o miłośników thrillerów, jak i fanów widowiskowego kina akcji oraz inspirujących opowieści. Sprawdź pełną listę premier i przygotuj się na miesiąc pełen emocji!

Trzeci sezon Bosch: Dziedzictwo pojawi się w Prime już w marcu. Śledztwo w sprawie morderstwa Kurta Dockweilera obnaża niebezpieczne sekrety i może zniszczyć życie głównych bohaterów... Prime Video materiały prasowe

Nowości w Prime Video i najbardziej polecane produkcje. Co oglądać w marcu?

Inne premiery w marcu również zapowiadają się ciekawie. Na listę nowości trafiło sporo filmów i seriali. Oto wybrane tytuły i daty dodania do zasobów Prime Video.

Milczenie owiec - 1 marca 2025

Dom Gucci - 1 marca 2025

Hakerzy - 1 marca 2025

Shrek - 1 marca 2025

Leonardo Odkrywca - 1 marca 2025

Trzej Muszkieterowie: Milady - 1 marca 2025

Eskorta - 5 marca 2025

Wspólny portret - 6 marca 2025

Rap Generation - 7 marca 2025

Twórca - 7 marca 2025

Koło czasu, sezon 3 - 13 marca 2025

Liars Club, sezon 1 - 14 marca 2025

Boska Florence - 19 marca 2025

Tyler Perry: Obłuda - 20 marca 2025

Ostatni pojedynek - 21 marca 2025

Dalej jazda - 21 marca 2025

Oppenheimer - 21 marca 2025

Chuck Billy and the Marvelous Guava Tree - 22 marca 2025

Holland - 27 marca 2025

Bosch: Dziedzictwo, sezon 3 - 27 marca 2025

Warto też sprawdzić inne tytuły. Te 10 produkcji trafiło na nową listę najchętniej oglądanych w Prime Video.

Diabeł Reacher Paraliż Dom Dawida Niezniszczalna Borderland Niezwyciężony, sezon 3 Moja wina: Londyn Trzej muszkieterowie: Milady Intruz

