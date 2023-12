Prime Video jak Netflix i Disney+. Amazon wprowadzi do usługi reklamy

Amazon idzie w ślady Netfliksa czy Disney+ i kilka miesięcy temu ogłosił, że jego usługa streamingowa Prime Video również otrzyma reklamy. Tak się wkrótce stanie i teraz podano konkretny termin związany z wprowadzeniem takiej "nowości". Nastąpi to za kilka tygodni, bo jeszcze przed końcem przyszłego miesiąca.

Amazon Prime Video zacznie wyświetlać reklamy w styczniu

Firma Jeffa Bezosa zaczęła wysyłać do klientów na wybranych rynkach informację związaną z wprowadzeniem reklam i tam podano konkretny termin. Jest nim 29 stycznia. Tego dnia Prime Video zacznie wyświetlać oglądającym elementy sponsorowane. Na razie dotyczy to kilku państw.

W pierwszej kolejności Amazon Prime Video zacznie wyświetlać reklamy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Kanadzie. Później w przyszłym roku taka "nowość" zostanie wprowadzona na kolejne rynki i tutaj wymienia się Francję, Hiszpanię, Australię oraz Meksyk. Na liście nie ma Polski, a więc nas taka zmiana pewnie szybko nie obejmie, co jest jakimś pocieszeniem w zaistniałej sytuacji.

Amazon daje klientom wybór. Osoby niechcące reklam w Prime Video mogą je wyłączyć. To niestety wiąże się z większymi opłatami. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych miesięczny dostęp do usługi wiąże się z wydatkiem 9 dolarów. Chcąc zrezygnować z elementów sponsorowanych przerywających oglądanie trzeba będzie zapłacić 3 dolary więcej.

Klienci otrzymują wiadomości e-mail z informacją, że mają czas na podjęcie decyzji do 29 stycznia. Mogą zgodzić się na większą opłatę lub też pozostać przy dotychczasowej, ale za nieco ponad miesiąc będzie to równoznaczne z wyświetlaniem reklam, co trzeba mieć na uwadze.

Amazon nie zamierza jednak zalać użytkowników Prime Video reklamami. Firma twierdzi, że ma ich być mniej w porównaniu do innych usług streamingowych czy tradycyjnej telewizji. Elementy sponsorowane mają trwać około 4 minut na każdą godzinę oglądania. Gigant twierdzi, że takie rozwiązanie i dodatkowe wpływy pozwolą mu na pozyskanie środków, które umożliwią rozwój platformy oraz tworzenie jeszcze lepszych produkcji.

Firma dodaje, że reklamy nie będą wyświetlane w przypadku oglądania produkcji, które zostały zakupione w Prime Video lub też wypożyczone. Ponadto pewne regiony zostały wyłączone z takich zmian i obejmuje to m.in. Portoryko oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.