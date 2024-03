Netflix, Disney+ i Amazon Prime - wybór tysięcy filmów i seriali

Netflix, Disney+ oraz Amazon Prime są największymi platformami streamingowymi, gdzie można znaleźć setki seriali, filmów, czy programów z każdego możliwego gatunku. Półki streamingowe wręcz uginają się od propozycji, dlatego też wielu osobom wybór filmu na wieczorny seans, przysparza nie lada problemu. Jednakże poniżej przedstawiona jest lista z serialami, na które warto zwrócić swoją uwagę.

Ciała

Serial "Ciała" od Netflixa jest wyjątkowym kryminałem, który przedstawia aż cztery różne linie czasowe. W czterech czasach czwórka detektywów próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego ciała, które nagle się pojawiło na ulicy. Co ciekawe, ciało to za każdym razem należy do tego samego mężczyzny. Jak to możliwe, że ten sam człowiek pojawił się w czterech różnych liniach czasowych na przestrzeni aż 150 lat? W tle rozwiązywania skomplikowanej zagadki toczy się gra o znacznie wyższą stawkę.

Kim jest Anna?

Kolejny serial od Netflixa. Produkcja przedstawia historię inspirowaną prawdziwym dramatem. Historia skupia się na śledztwie w sprawie Anny Delvey, która jest w rzeczywistości Anną Sorokin - to rosyjska oszustka, która na przestrzeni lat wyłudziła aż 200 000 dolarów. Kobieta była uwielbiana przez amerykańską elitę, miała również rzeszę swoich fanów na Instagramie. Naciągała ona banki, hotele, a nawet swoich przyjaciół na przekazywanie dużych sum pieniędzy na jej "fundację" - w ten sposób oszukała dziesiątki osób. Jak przebiegało śledztwo w jej sprawie? Dowiecie się, oglądając ten miniserial.

Zbrodnie po sąsiedzku

Przechodzimy teraz do Disney+. Tutaj jednym z najlepszych seriali na platformie są "Zbrodnie po sąsiedzku" - jest to serial kryminalny, gdzie główne role grane są przez Steviego Martina, Selenę Gomez oraz Martina Shorta. Trójka nieznajomych, która mieszka w tym samym wyjątkowym apartamentowcu "Arconia", ma obsesję na punkcie podcastów kryminalnych. Kiedy w ich budynku zostaje odnalezione ciało mężczyzny, trójka głównych bohaterów włącza się w śledztwo, ale robi to w dość niecodzienny sposób - zaczynają nagrywać własny podcast.

Niesztampowa formuła, mnogość i zawiłość wątków, świetna gra aktorska oraz humor - to cechy serialu, które go wyróżniają spośród innych podobnych propozycji. Ten serial trzeba koniecznie obejrzeć!

Mandalorian

Serial Mandalorian jest jednym z największych hitów na Disney+. Między innymi temu serialowi swoją sławę zawdzięcza Pedro Pascal, który... niemal przez całą produkcję zakrywa swoją twarz. Propozycja ta była nominowana do wielu nagród Emmy i zdobyła bardzo przychylne recenzje.

Historia osadzona jest w świecie "Gwiezdnych wojen" i skupia się na losach mandaloriańskiego łowcy nagród, który otrzymuje wyjątkowe zlecenie - ma zdobyć tajemniczy pakunek i przetransportować go w wyznaczone miejsce. Okazuje się, że w środku znajduje się niepowtarzalna i posiadająca moc istota - Baby Yoda!

Mały stwór z miejsca stał się ulubieńcem całej rzeczy fanów. Dzięki niemu i Pascalowi serial nabiera swoistej niepowtarzalności. W kolejnych odcinkach odkrywamy kolejne mroczne tajemnice łowców nagród oraz trzymamy kciuki, by nic się nie stało Baby Yodzie (oczywiście wyznaczono za jego głowę olbrzymią sumę pieniędzy).

Wspaniała Pani Maisel

Następną serialową propozycją na weekend jest "Wspaniała Pani Maisel" z Amazon Prime. Poznajemy tutaj losy gospodyni domowej z lat 50. Wiele osób mogłoby zadać pytanie, co może być fascynującego w tej historii? Otóż bardzo dużo. Kobieta odkrywa swój naturalny talent do... stand-upu.

By rozwijać swoje marzenia, musi zmierzyć się z niekiedy brutalnym męskim światem, który z reguły nie tolerował tego, że kobieta samotnie chodzi po pubach i barach, a do tego występuje na scenie. Miriam zawzięcie próbuje pogodzić rolę żony i matki z karierą. Serial ten pełny jest niewymuszonego humoru, świetnych gagów, ciętych ripost, jednocześnie porusza bardzo istotne społeczne kwestie.

The Boys

Oto superbohaterska propozycja od Amazon Prime. Serial pokazuje scenariusz, w którym w normalnym świecie istnieją osoby z wyjątkowymi mocami, czyli superbohaterowie. Jednakże w tym przypadku są oni dalecy od idealnego stereotypu i zdecydowanie nie są wzorem do naśladowania. Są wręcz pełni ludzkich ułomności, m.in. strachu, zawiści, czy zazdrości. Czy taki człowiek zasługuje na miano superbohatera? Z pewnością jest to serial przeznaczony dla dorosłego widza. Znajdziemy tutaj całą gamę dramatu, przemocy, czy czarnego humoru. Propozycja może wręcz wbić w fotel niektórymi scenami!,

