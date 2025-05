W przypadku użytkowników korzystających z subskrypcji Viaplay Filmy i Seriale, od 30 czerwca ich abonament zostanie przeniesiony do serwisu Megogo. Wówczas będą oni mogli zalogować się do owej platformy za pomocą tego samego adresu e-mail, który służył im do logowania się w Viaplay. Subskrybenci otrzymają wówczas dostęp do licznych produkcji, między innymi skandynawskich seriali takich jak "Taelgia" czy "Kobieta z Bunkra".