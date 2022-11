Banksy na wojnie w Ukrainie. Maluje murale w zbombardowanych miastach

Banksy to brytyjski artysta uliczny, którego tożsamość wciąż pozostaje tajemnicą mimo wielu spekulacji. Jego prace znajdują się na ścianach budynków na całym świecie i ukazują połączenie czarnego humoru, kwestii politycznych i społecznych.

Banksy w Ukrainie

Artysta zaczął tworzyć swoje dzieła na zbombardowanych budynkach w Ukrainie. Do tej pory powstało w sumie siedem prac. Malarz potwierdził te informacje poprzez swoje konto na Instagramie oraz w gazecie The Art.

Pierwsza praca została zauważona w poprzedni weekend w Borodziance na północny wschód od Kijowa. Mural przedstawia gimnastyczkę balansującą na stercie gruzu przy budynku, który został zbombardowany przez Rosjan w trakcie wojny.

Kolejna grafika pokazuje małego chłopca ubranego w kimono z czarnym pasem, który przewraca dorosłego mężczyznę na plecy. Część fanów Banksy’ego powiązała to z Władimirem Putinem, którego honorowy czarny pas został odebrany przez World Taekwondo na początku roku. Może być to także odniesienie do walki Dawida z Goliatem i trwającej wojny. Następne prace ukazały m.in. dzieci używające stalowego elementu przeciwczołgowego, jako huśtawki oraz kobietę z założoną maską gazową, która trzyma gaśnicę.

Niespotykana aukcja dzieła Banksy'ego

Do dość niezwykłego wydarzenia związanego z Banksy'm doszło w 2021 roku. Miała wtedy miejsce licytacja obrazu namalowanego przez Banksy’ego pt. "Love is in th Bin", który przedstawiał na płótnie wersję słynnego muralu z 2002 roku, który ukazywał dziewczynkę próbującą złapać czerwony balon w kształcie serca. Tuż po uderzeniu młotka kończącego aukcję, obraz "sam się zniszczył" - został pocięty przez niszczarkę, która była wmontowana w ramę obrazu.

Dom aukcyjny wykorzystał całą sytuację i przedstawił to jako "pierwsze w historii dzieło sztuki, które powstało na żywo podczas aukcji". Uważa się, że zniszczenie obrazu było pomysłem i dziełem Banksy’ego.

Kim jest Banksy?

Nigdy nie udało się potwierdzić tożsamości Banksy’ego, chociaż istnieje kilka spekulacji na ten temat. Część jego fanów uważa, że za pseudonimem kryje się fotograf Stephen Lazarides, który zarejestrował domenę strony Banksy’ego. Sam zainteresowany twierdzi, że jest wyłącznie jego menadżerem i autorem większości zdjęć jego twórczości.

Powszechnie uważa się, że artystą jest Robin Gunningham urodzony w 1973 roku w Yate niedaleko Bristolu. Tę informację "potwierdzili" również naukowcy z Queen Mary University of London, który wykorzystując profilowanie geograficzne, wykazali, że częstość występowania prac Banksy’ego korelowała ze znanymi trasami Guninghama.

Wśród potencjalnych tożsamości można wymienić również Roberta Del Naja, członka zespołu Massive Attack, a także Neila Buchanana — prezentera Art Attak (sam zainteresowany temu zaprzeczył), a także Billy’ego Gannona, lokalnego radnego w Pembroke Dock (również temu zaprzeczył).