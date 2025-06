Identyfikacja złota w Finlandii. "Rzadkość na skalę światową"

W położonej we wschodniej części Finlandii miejscowości Ukkolanvaara, na terenie regionu Ilomantsi, natrafiono na niezwykle obiecujące złoże złota, które już teraz uznawane jest za jedno z najistotniejszych odkryć ostatnich dziesięcioleci. Odkrycia dokonała firma Endomines, specjalizująca się w poszukiwaniu i eksploatacji metali szlachetnych.

Punktem zwrotnym okazała się analiza rdzenia skalnego z odwiertu oznaczonego jako UKKO-001, podaje firma w komunikacie na temat odkrycia. Badania wykazały obecność aż trzech stref o wysokim stężeniu złota w jednym otworze, co - zdaniem geologów i ekspertów ze wspomnianej firmy - jest wyjątkowe i stanowi rzadkość na skalę światową. W próbkach stwierdzono koncentrację złota przekraczającą 10 gramów na tonę metryczną, firma podkreśla, że oznacza to bardzo wysoką wartość. Odkrycie to wywołało spekulacje, że Finlandia może stanąć u progu startu nowej gorączki złota.

Już przy pierwszym otworze wiertniczym osiągnięto imponujący wynik. Potwierdza on wielki potencjał złoża złota w Ukkolanvaara. Trzy tak wysokiej jakości strefy złota w tym samym otworze wiertniczym to coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy w eksploracji

Odkrycie w Ukkolanvaara. Miejsce leży na Karelskiej Linii Złota

W przeszłości fińska gorączka złota koncentrowała się głównie w rejonach Lemmenjoki oraz Ivalojoen Kultala, gdzie odkryto znaczące pokłady tego cennego kruszcu. W związku z tym Finlandia dostała się do czołówki europejskich producentów złota, z kilkoma działającymi kopalniami i rocznym wydobyciem sięgającym kilku ton. Najnowsze znalezisko w Ukkolanvaara może przyczynić się do ponownego wzrostu zainteresowania złotem i zapoczątkować kolejną falę intensywnej eksploracji, co mogłoby też wpłynąć na globalny rynek metali szlachetnych.

Ukkolanvaara leży w obrębie tzw. Karelskiej Linii Złota (Karelian Gold Line) - obszaru od dawna uważanego za perspektywiczny pod względem występowania metali szlachetnych, podaje Endomines. Ma ok. 40 km długości i znany jest z kilku złóż złota (największe z nich to Pampalo), a poza złotem region ten kryje również bogate złoża żelaza, które mogą być geologicznie powiązane ze złożami złota. Eksperci podkreślają, że potencjał tego terenu był dotąd znacznie niedoceniany, co poświadczają nowe odkrycia. Próbki pobrane w tym miejscu przeszły długą drogę, aż trafiły do Kanady (laboratorium MS Analytical w Langley) na specjalistyczne badania potwierdzające wysoką zawartość złota.

Mapa lokalizacji programu wierceń 2025 w odniesieniu do stężeń złota w próbkach odkrywkowych w próbkach odkrywkowych w Ukkolanvaara, Karelian Gold Line. Endomines / Endomines.com materiał zewnętrzny

Przygotowanie do eksploatacji. Zapowiedź kolejnej gorączki złota?

Firma Endomines zamierza kontynuować i rozszerzyć swoje działania, planując kolejne odwierty, zaawansowane badania geofizyczne oraz współpracę z naukowcami i lokalną społecznością, aby zapewnić nie tylko efektywne namierzanie i wydobycie, ale i odpowiedzialne i zrównoważone korzystanie zasobów. Trwają kolejne badania i przygotowania do potencjalnej eksploatacji złoża, która może znacząco wzmocnić pozycję Finlandii na światowym rynku złota.

Pomimo trudnych warunków klimatycznych panujących w tej części Finlandii, rejon Ukkolanvaara wyróżnia się dobrze rozwiniętą infrastrukturą - istniejące drogi, linie energetyczne i bliskość ośrodków przemysłowych ułatwiają logistykę oraz przyszłe działania operacyjne, zaznacza "Daily Galaxy". Taka sytuacja stwarza korzystne warunki do kontynuacji prac badawczych i szybkiego przejścia do etapu wydobycia. Zwiększa to realną szansę na skuteczne i relatywnie szybkie zagospodarowanie zasobów - może to uczynić z Ukkolanvaara jedno z ważniejszych miejsc na górniczej mapie Europy. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie firmy Endomines.

Ogromne złoża "złotego wodoru" odkryto w Albanii materiały prasowe