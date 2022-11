Na amerykańskim niebie pojawiły się dziwne i tajemnicze światła. Wiemy, co je stworzyło

Wiktor Piech Ciekawostki

W prawie całych Stanach Zjednoczonych na nocnym niebie pojawiły się niespotykane światła, a mieszkańcy zachodzą w głowę, czym one mogą być i co je wywołało. Odpowiedzialny za to zjawisko jest… człowiek.

Zdjęcie Niespotykane światła były widoczne na niebie w wielu częściach USA. Czym one były? / 123RF/PICSEL