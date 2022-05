Udany lot testowy największego samolotu na świecie

Wiktor Piech Ciekawostki

4 maja przeprowadzono już piąty udany lot testowy tego samolotu. Maszyna służy m.in. do „wystrzeliwania” automatycznych samolotów hipersonicznych Talon-A. Eksperci uważają, że najnowszy przelot to kamień milowy we wprowadzeniu samolotu do stałego użytku.