Pierwsza informacja o panoramicznym wagonie w Polsce pojawiła się w grudniu poprzedniego roku. Informował o tym Rynek Kolejowy. Szwajcarski wagon znajdzie się w składzie IC Porta Moravica, który będzie kursować z Przemyśla do Grazu w Austrii.

Nowy bezprzedziałowy wagon będzie posiadać komfortowe fotele przystosowane do dalekich podróży. Jednakże to, co go wyróżnia, to wielkie panoramiczne szyby, przez które będziemy mogli zachwycać się krajobrazem - w tym modelu wagony ma formę tuby, a szyby zaczynają się już na poziomie łokcia i wyginają się, wchodząc w obszar dachu. Wagon pomieści 54 pasażerów.