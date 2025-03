Finlandia liderem szczęścia w 2025. Zaskakujący wynik USA

Należy zwrócić uwagę na to, że ludzie są zbyt pesymistyczni, nie pokładają wiary w dobroć innych. Przeprowadzono eksperyment, polegający na celowym gubieniu portfeli. Chciano przekonać się, ile osób je zwróci. Zestawiono te dane z wynikami ankiety, którą przeprowadzono w 2019 roku, podczas której zapytano uczestników, czy gdyby zgubili portfel, to, ich zdaniem, ktoś by go oddał. Wyniki zdumiewają - wskaźniki zwrotu portfeli są prawie dwukrotnie wyższe, niż przewidywano.