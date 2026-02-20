W Asyżu obędzie się publiczna prezentacja relikwii św. Franciszka po ośmiu wiekach

Już 22 lutego po raz pierwszy od 800 lat wierni będą mogli zobaczyć relikwie doczesnych szczątków św. Franciszka z Asyżu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w jego rodzinnym mieście, Asyżu.

Relikwie zostaną wystawione w dolnym kościele Bazyliki św. Franciszka z Asyżu i będzie można je oglądać przez określony czas - do 22 marca. W tym okresie pielgrzymi z różnych krajów oddadzą cześć jednemu z najbardziej znanych świętych chrześcijaństwa.

Ma to szczególnie znaczenie, ponieważ przez stulecia szczątki świętego były ukryte w grobowcu i bardzo rzadko je pokazywano. Wystawienie relikwii wiąże się z obchodami 800. rocznicy śmierci św. Franciszka, a decyzję o ich publicznym udostępnieniu podjęto, aby umożliwić wiernym bezpośrednią modlitwę. Zostaną ustawione w pobliżu papieskiego ołtarza.

Setki tysięcy pielgrzymów przybędzie do bazyliki

Organizatorzy podkreślają, że postać świętego wciąż inspiruje ludzi i spodziewają się licznych pielgrzymek, ponieważ takie wystawienie ma miejsce po raz pierwszy w historii. Szacuje się, że do bazyliki może przybyć nawet około 370 tysięcy pielgrzymów z całego świata.

Z tego powodu przygotowano specjalny system rezerwacji wizyt - uczestnicy będą mogli wybrać zwiedzanie z przewodnikiem franciszkaninem, który opowie o duchowym znaczeniu relikwii, bądź indywidualnie wejść na osobistą modlitwę.

Dla wielu wiernych będzie to niepowtarzalna okazja do spotkania z duchowym dziedzictwem świętego, który zasłynął z życia w ubóstwie, troski o przyrodę i głoszenia pokoju.

