Jak sprawdzić PIT w internecie i czy można już rozliczyć podatek online?

Styl życia

Początek roku to zawsze czas związany z rozliczeniem podatku. Od kilku lat zeznanie PIT można sprawdzić, a następnie rozliczyć bez wychodzenia z domu. By to zrobić, wystarczy komputer i dostęp do sieci. Jak sprawdzić PIT w internecie i czy można już rozliczyć podatek?

Zdjęcie Jak sprawdzić PIT w internecie i czy można już rozliczyć podatek online? / 123RF/PICSEL