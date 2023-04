Spis treści: 01 Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2022 rok?

02 Jak rozliczyć PIT za 2022 rok?

03 Ile czeka się na zwrot podatku PIT?

04 Zwrot podatku a korekta PIT

05 Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku?

Do kiedy trzeba złożyć PIT za 2022 rok?

Tegoroczna edycja rozliczania podatku PIT rozpoczęła się 15 lutego, a ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej za 2022 rok przypada 2 maja 2023 roku. Wynika to z faktu, że ostatni dzień kwietnia to sobota, przez co urzędy skarbowe wówczas nie są czynne.

Warto pamiętać, że o ile w przypadku składania deklaracji osobiście, podczas wizyty w urzędzie jesteśmy uzależnieni od godzin pracy placówki, to problem ten nie występuje w przypadku składania zeznania podatkowe PIT online. W tym roku większość Polaków nie zwlekała ze składaniem deklaracji podatkowej, o czym informowało niedawno Ministerstwo Finansów - wiele milionów obywateli złożyło stosowną dokumentację jeszcze w lutym i marcu.

Reklama

Jak rozliczyć PIT za 2022 rok?

Chcąc rozliczyć się z urzędem skarbowym za poprzedni rok mamy zasadniczo dwie opcje. Pierwsza to tradycyjny sposób na złożenie zeznania podatkowego poprzez wypełnienie stosownych dokumentów i dostarczenie ich osobiście do wskazanej placówki. Metoda ta z pewnością może być uciążliwa przez konieczność dotarcia na miejsce, dostosowania się do godzin otwarcia i czekania w kolejce.

Najwygodniejszy sposób na rozliczenie podatku to złożenie cyfrowej deklaracji podatkowej e-PIT. Umożliwia to ominięcie kolejek, a dzięki informacjom przekazywanym przez pracodawców do urzędu skarbowego w kilka kliknięć jesteśmy w stanie złożyć deklarację podatkową.

Cała procedura trwa kilka minut i jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Co ważne, e-PIT można składać o dowolnej porze dnia i nocy, bez względu na dni wolne - trzeba jednak pamiętać, że 2 maja to ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej w 2023 roku.

Jeśli nie zrobimy tego samodzielnie, skarbówka rozliczy nasze zeznanie automatycznie na podstawie danych, które posiada.

Ile czeka się na zwrot podatku PIT?

Sporo wątpliwości budzi kwestia, czy na zwrot podatku czeka się 45 dni kalendarzowych lub roboczych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, czas oczekiwania na zwrot nadpłaconej kwoty podatku wynosi 45 dni kalendarzowych w przypadku deklaracji elektronicznej - warto jednak pamiętać, że na czas oczekiwania wpływ ma m.in. sposób i rodzaj składanej deklaracji podatkowej.

Zwrot podatku z deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 otrzymamy w ciągu 45 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po złożeniu deklaracji elektronicznej e-PIT. Czas zostanie wydłużony do trzech miesięcy, jeżeli zdecydujemy się na dostarczenie zeznania podatkowego tradycyjną formą, podczas wizyty w urzędzie.

Zwrot podatku z deklaracji PIT-28 oznacza taki sam czas oczekiwania, jak w poprzednim przykładzie. Tu również opłaca się skorzystać z elektronicznej formy rozliczenia, gdyż czas oczekiwania na zwrot podatku wyniesie do 45 dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach pieniądze trafią na nasze konta jeszcze wcześniej.



Zwrot podatku a korekta PIT

Wprowadzenie korekty do naszego zeznania podatkowego jest możliwe, ale wpływa to na czas oczekiwania na zwrot podatku.

Przyjęto, że zwrot podatku po korekcie wpłynie na konto do dwóch miesięcy, z czego maksymalnie 3 miesiące po dacie pierwotnego złożenia podatku.

Jeżeli złożyliście deklarację podatkową 15 lutego, a korektę wprowadziliście 15 marca, to ostateczną datą końcową jest w tym wypadku 15 maja.

Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku?

W dowolnym momencie możemy sprawdzić status naszego wniosku na platformie e-Urzędu Skarbowego. Z poziomu naszego konta mamy dostęp do szczegółów naszej deklaracji podatkowej, gdzie znajdziemy opcje przyjrzenia się dokumentom, jak i złożenia korekty w razie potrzeby.

Tam znajduje się również informacja na temat statusu naszego wniosku. Wszelkie niezbędne informacje na temat zwrotu podatku znajdują się w zakładce "zwroty podatków".