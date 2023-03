Spis treści: 01 Polacy rozliczają PIT coraz szybciej

02 Do kiedy rozliczenie PIT?

03 Ile się czeka na zwrot podatku? 45 dni roboczych czy kalendarzowych

04 Ile trzeba czekać na zwrot podatku w przypadku złożenia korekty PIT?

05 Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku? Status zwrotu w internecie

Polacy rozliczają PIT coraz szybciej

Zgodnie z informacjami podanymi przez ministerstwo finansów, w tym roku Polacy przystąpili do rozliczania podatków PIT wyjątkowo szybko. Deklarację PIT złożyło do tej pory około 5 milionów obywateli, którzy otrzymali łącznie 10 miliardów złotych zwrotów. To świetny wynik biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku został osiągnięty dopiero 24 kwietnia.

Podatnicy coraz chętniej korzystają z e-usług i nowoczesnych rozwiązań, które udostępnia im Krajowa Administracja Skarbowa. Mamy już ponad 5 mln zeznań złożonych poprzez Twój e-PIT. W tym roku nasza usługa cieszy się rekordową popularnością. mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, szef Krajowej Administracji Skarbowej

Największą część złożonych deklaracji stanowi PIT-37, którego liczba wynosi 4 miliony i 603 tysiące. Przy okazji złożono również 192 tysiące deklaracji PIT-28, 103 tysiące deklaracji PIT-36 i 92 tysiące PIT-38.

Do kiedy rozliczenie PIT?

Tegoroczna edycja rozliczania podatku PIT wystartowała 15 lutego. Ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej za 2022 rok przypada na 30 kwietnia, lecz w rzeczywistości deklarację PIT należy złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku. Wszystko przez to, że ostatni dzień kwietnia przypada w tym roku na niedzielę, podczas gdy 1 maja jest dniem wolnym od pracy.

Najłatwiejszą formą złożenia deklaracji PIT jest skorzystanie z e-PIT w elektronicznym urzędzie skarbowym. Funkcja ta jest czynna przez całą dobę siedem dni w tygodniu, dlatego można to zrobić nawet w weekend czy podczas świąt - omijając przy tym kolejki i nie musząc wybierać się do urzędu osobiście.

Ile się czeka na zwrot podatku? 45 dni roboczych czy kalendarzowych

Termin zwrotu podatku uzależniony jest od tego kiedy i w jaki sposób złożymy PIT. Im szybciej złożymy zeznanie podatkowe, tym prędzej zwrot podatku trafi na nasze konto. Przyjęty czas zwrotu dla e-PIT wynosi 45 dni kalendarzowych, a w zestawieniu z poszczególnymi rodzajami deklaracji PIT wygląda następująco:

Zwrot PIT z deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Najkorzystniejszą opcją jest złożene elektronicznej deklaracji PIT. Wówczas czas oczekiwania na zwrot środków wyniesie 45 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po złożeniu deklaracji. W przypadku złożenia jej w formie fizycznej czas ten wyniesie do 3 miesięcy.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku PIT-37 lub PIT-38, których podatnik nie złożył (są widoczne w Twój e-PIT). W tej sytuacji zwrot nastąpi w ciągu 3 miesięcy od 2 maja 2023 roku. Maksymalny termin zwrotu do 3 sierpnia 2023 roku.

Zdjęcie Kiedy zwrot podatku? To zależy od tego kiedy i w jaki sposób złożysz PIT w urzędzie skarbowym. / 123RF/PICSEL

Zwrot PIT z deklaracji PIT-28. Tak samo jak w przypadku standardowych deklaracji PIT, wersja oznaczona numerem 28 może zostać złożona przez internet, a czas oczekiwania na zwrot podatku to 45 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po złożeniu deklaracji. Jeżeli PIT-28 zostanie złożony w formie fizycznej, to wówczas czas oczekiwania wyniesie do 3 miesięcy od następnego dnia po złożeniu deklaracji.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku w przypadku złożenia korekty PIT?

Wówczas termin wydłuża się do dwóch miesięcy, jednak nie może on przekraczać łącznie 3 miesięcy od momentu złożenia właściwej deklaracji. Dla przykładu złożyliśmy deklarację 1 marca, a 1 kwietnia dokonaliśmy korekty. Zwrot nie może nastąpić później, niż 3 miesiące od pierwotnej daty, czyli 1 marca.

Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku? Status zwrotu w internecie

Kiedy dokonaliśmy rozliczenia podatku PIT, pozostaje nam czekać na nadchodzący zwrot. Aby sprawdzić status naszego wniosku, wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. To tam możemy sprawdzić szczegóły naszej deklaracji, wprowadzić korekty i dowiedzieć się więcej na temat statusu naszego rozliczenia.

Aby sprawdzić, kiedy dostanie się zwrot podatku, należy skorzystać z zakładki "Zwroty podatków". To właśnie tam znajdziemy informacje na temat statusu naszego wniosku, zaliczeniu nadpłaty na poczet innych należności czy dacie dokonania zwrotu.