Google udostępnił niedawno statystyki, którym przyjrzeliśmy się bliżej w GeekWeeku. Wynika z nich, że na przełomie listopada i grudnia liderem był Android 15, zaś najnowszy system Android 16 był zainstalowany dopiero na 7,5 proc. urządzeń z tego ekosystemu. Prace nad jego następcą już jednak trwają. Kiedy wyczekiwana premiera Androida 17?

Spis treści: Jak często aktualizowany jest Android? Płynne granice i pozorny chaos. Teraz zrozumiesz, co robi Google Kiedy będzie nowy Android 17? Sprawdzamy w harmonogramie

Jak często aktualizowany jest Android?

W ostatnich latach zaszły duże zmiany w cyklu aktualizacji Androida. Dawniej między dużymi wydaniami (np. Androidem 13 a 14) działo się niewiele. Teraz Google wydaje tzw. QPR (Quarterly Platform Releases), czyli mniejsze aktualizacje co kwartał. Zmieniło się też podejście do wydań dedykowanych entuzjastom i programistom. Gigant zmniejszył też ilość wydań kodu źródłowego AOSP (Android Open Source Project) do dwóch rocznie. Najważniejsza zmiana miała jednak miejsce w lipcu 2025 r., kiedy Google zamknęło program Developer Preview, zastępując go szybszymi wydaniami w kanale Canary. Na nim bazować też będą wersje rozwojowe Androida 17.

Google trzyma się wypracowanego wzorca, łącząc stabilne wersje konsumenckie z eksperymentalnymi kanałami dla deweloperów. Kluczowym elementem tej strategii jest program Canary - najbardziej surowa i dynamiczna forma dystrybucji systemu. Pozwala ona na bieżąco testować najbardziej "surowe" funkcje, które dopiero w dalszej przyszłości trafią do szerokiego grona odbiorców. Ten model będzie kontynuowany także w 2026 r.

Obecnie deweloperzy korzystający z flagowych smartfonów Google Pixel lub narzędzi Android Studio mogą już testować wczesne fragmenty kodu Androida 17. Wśród nowości w tegorocznych kompilacjach Canary odnotowano m.in. gruntownie przebudowaną i lepiej zorganizowaną sekcję ustawień systemowych i odświeżony, bardziej zaokrąglony suwak jasności.

Płynne granice i pozorny chaos. Teraz zrozumiesz, co robi Google

Obrana przez Google strategia może sugerować, że już pod koniec 2026 roku aktualizacje zaczną uchylać rąbka tajemnicy na temat kolejnej generacji systemu, znanej jako Android 18. Wróćmy jednak do wydania, którego ogólną dostępność zaplanowano na bieżący rok.

Obecny cykl innowacji sprawia, że Android nie jest już produktem "pudełkowym", którego mocno oddzielone od siebie wersje ukazują się jesienią. Google przekształciło go raczej w usługę w ciągłym procesie ulepszania, gdzie granice między wersjami (np. 16 a 17) stają się coraz bardziej płynne. Przypomina to nieco podejście Microsoftu wprowadzone w czasach Windows 10, które de facto było inspirowane poczynaniami gigantów mobilnych.

Choć bez wątpienia Android 17 zaliczy oficjalną premierę, to poprzedzający go cykl rozwojowy wraz z nakładającymi się na siebie aktualizacjami i wydaniami funkcji może wprawiać w dezorientację nawet ekspertów dokładnie śledzących ten proces. Aby uporządkować ten chaos, Rita El Khoury z redakcji Android Authority opracowała w formie infografiki roczny harmonogram aktualizacji Androida na 2026 rok.

Kiedy będzie nowy Android 17? Sprawdzamy w harmonogramie

Przez cały rok z częstotliwością tygodniową lub dwutygodniową będą się ukazywać buildy Canary. Numery wersji oznaczają rok i miesiąc. Przykładowo styczniowa wersja Canary 2601 pozwala testować funkcje Androida 17, a pod koniec roku w wersjach 2611 i 2612 możemy się już spodziewać elementów Androida 18.

Przeciętnego użytkownika najbardziej jednak interesują wydania stabilne. Według harmonogramu główna premiera Androida 17, czyli tzw. Major Release, będzie miała miejsce w czerwcu (zamiast tradycyjnie jesienią).

Następnie w grudniu ma wyjść mniejsze wydanie kwartalne QPR2 (Minor Release/SDK), które pozwoli na szybsze wdrażanie nowych narzędzi dla twórców aplikacji. Ponadto stabilne aktualizacje QPR mają się jeszcze ukazać w marcu i wrześniu. Wprowadzą one poprawki i nowe funkcje (tzw. Feature Drops).

Rozwiń

W planach są także aktualizacje Beta, poprzedzające wydania stabilne i nakładające się na siebie czasowo. Od stycznia do marca 2026 dostępna jest beta Androida 16 QPR3, a po niej od czerwca do września będzie dostępna beta Androida 17 QPR1. Najważniejszą z nich będzie jednak "Major Release Beta", która ma trafić do użytkowników z początkiem marca. Będzie to po prostu wersja beta stabilnego Androida 17. We wrześniu do beta testów trafi Android 17 QPR2, a w grudniu - Android 17 QPR3.

Udostępnienie kodu źródłowego (ASOP DROP #1 i #2) będzie miało miejsce w czerwcu i grudniu, nakładając się czasowo na wydania stabilnych wersji Androida 17 oraz mniejszej aktualizacji QPR2.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press