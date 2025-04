W tym przypadku chodzi o jedno z najsłynniejszych dzień malarstwa - „Gwiaździstą noc” autorstwa Vincenta van Gogha. Postimpresjonistyczny artysta namalował obraz w czerwcu 1889 r. Przedstawia on niebo przed wschodem słońca i wioskę, częściowo inspirowane widokiem z pokoju dla uchodźców w Saint-Rémy-de-Provence w południowej Francji. Płótno jest częścią stałej kolekcji Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

W zeszłym roku artykuł opublikowany we wrześniowym wydaniu czasopisma Physics of Fluids, pt. „Ukryte turbulencje w »Gwiaździstej nocy« van Gogha”, spotkał się ze znacznym zainteresowaniem. Chodziło o tezę, że zawirowania namalowane przez artystę są zgodne z teorią przepływu turbulentnego Kołmogorowa, która wyjaśnia, w jaki sposób wiry powietrza i wody poruszają się w dość chaotyczny sposób.

[Van Gogh] potrafił odtworzyć na swoim obrazie nie tylko wielkość wirów/zawirowań, ale także ich względną odległość i intensywność.

Publikacja doczekała się naukowej polemiki, która ukazała się w najnowszym numerze Journal of Turbulence. Artykuł „Czy w »Gwiaździstej nocy« Vincenta van Gogha kryje się ukryta turbulencja?” autorstwa dra Jamesa J. Rileya z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle i dra Mohameda Gad-el-Haka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Jądrowej na Virginia Commonwealth University w Richmond wskazuje, że te wnioski są bezpodstawne.

Obraz van Gogha jest arcydziełem, ale nie mechaniki płynów

- Teoria Kołmogorowa, nazwana na cześć XX-wiecznego radzieckiego matematyka Andrieja Kołmogorowa, jest prawdopodobnie najsłynniejszą teorią w badaniach nad turbulencjami. Teoria ta ma zastosowanie do pola prędkości w przepływach cieczy - powiedział dr Gad-el-Hak.

Teoria ta została później rozszerzona przez dra Alexandra Obukhova i dra Stanleya Corrsina na pola skalarne w przepływie turbulentnym, takie jak gęstość cieczy, temperatura, ciśnienie i powiązane wielkości. To właśnie rozszerzenie teorii na skalary w przepływach turbulentnych zostało zastosowane przez autorów artykułu w Physics of Fluids, co autorzy uważają za błędne.

Dr Riley i dr Gad-el-Hak, jeszcze jako doktoranci na Johns Hopkins University, studiowali teorię Kołmogorowa pod czujnym okiem wspomnianego wyżej dra Corrsina. - Naszym podstawowym zarzutem… jest to, że nie ma żadnej identyfikowalnej, mierzalnej własności skalarnej płynu w obrazie, która mogłaby zostać wykorzystana do zastosowania teorii Obukhova i Corrsina - powiedział Riley. - Co więcej, założone pole przepływu atmosferycznego nawet w przybliżeniu nie spełnia założeń wymaganych przez teorię.

Amerykańscy naukowcy wnioskują zatem, że wnioski zawarte w artykule Physics of Fluidssą więc całkowicie błędne. Uważają, że „obraz jest fascynujący i bardzo abstrakcyjny, a w zasadzie to właśnie czyni go tak kultowym dziełem sztuki”.

Nawet jeśli obraz wywołał bezpodstawne zamieszanie, to z całą pewnością udało się dokonać czynu niebywałego, a mianowicie połączyć na pozór dwa zupełnie odrębne światy: nauk ścisłych i sztuki.

Źródło: Virginia Commonwealth University

Publikacja: Riley, JJ i Gad-el-Hak, M. (2025). Czy w Gwiaździstej nocy Vincenta van Gogha jest ukryta turbulencja ? Journal of Turbulence , 1-2. https://doi.org/10.1080/14685248.2025.2477244

