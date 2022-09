Spis treści: 01 Czym jest projekt "Jakby nic się stało"?

Alper Yesiltas, prawnik i fotograf mieszkający w Stambule w Turcji, od 19 lat uwiecznia chwile w obiektywie. W tym czasie wiele jego zdjęć pojawiło się w książkach, magazynach, na wystawach czy stronach internetowych. Cześć też zyskało uznanie jury podczas konkursów fotograficznych.



Czym jest projekt "Jakby nic się stało"?

Z tyłu głowy fotografa kryła się myśl, jak wyglądałyby na zdjęciach znane osoby, gdyby nie przydarzyły im się tragiczne wydarzenia. Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że Yesiltas zainteresował się jej możliwościami, a jego projekt "Jakby nic się nie stało" mógł pokazać fotorealistyczne wizerunki sławnych osób.



Najtrudniejszą dla mnie częścią procesu twórczego jest sprawienie, by obraz wydawał mi się "prawdziwy". Najbardziej podoba mi się moment, w którym obraz przede mną wygląda bardzo realistycznie, jakby został zrobiony przez fotografa wyznaje Alper Yesiltas

Jak sam przyznaje, aby uzyskać finalny efekt, korzysta w wielu różnych programów. Stworzenie każdego wizerunku zajmuje różną ilość czasu. Ale wspólny mianownik to: dużo czasu. Zobacz kilka "zdjęć" ikon popkultury.

Michael Jackson

Jeden z najwybitniejszych wykonawców, najlepiej sprzedający się artysta solowy, "Król Popu". Laureat setek nagród, w tym 14 nagród Grammy. Zmarł 25 czerwca 2009, w wieku 50 lat, wskutek "nagłego zatrzymania akcji serca". Przyczyną było przedawkowanie leku nasennego.

Amy Winehouse

Jej płyty i piosenki otrzymały blisko 60 nagród i nominacji do prestiżowych nagród muzycznych. Wykonywała muzykę z pogranicza soulu, jazzu i R&B. Zmarła w wieku 27 lat w swoim domu w Londynie.

Freddie Mercury

Kto nie zna "We will rock you", "We are the champions" czy "Bohemian Rhapsody"? Taką samą nazwę, jak ostatni z wymienionych utworów, nosił film biograficzny z 2018 r., opowiadający historię zespołu Queen. Freddie Mercury, a właściwie Farrokh Bulsara urodził się w Zanzibarze, ówczesnej kolonii brytyjskiej. Od 1970 był wokalistą Queen. Niezwykle energicznym i charyzmatycznym, a przez to przyciągającym uwagę, choć sam nie uważał się za lidera. Twierdził, że wszyscy członkowie są równie ważni. Zmarł w wieku 45 lat w wyniku zapalenia płuc, na które zachorował przez obniżoną odporność wywołaną AIDS.

Księżna Diana

Właściwie Diana Frances Spencer, pierwsza żona Karola III, króla Wielkiej Brytanii (rozwód orzeczony w 1996 r.). W plebiscycie BBC "100 największych Brytyjczyków" księżna Walii zajęła 3. miejsce. Znana z działalności dobroczynnej i charytatywnej. W 1997 r. uciekając przed paparazzi, samochód wiozący księżną Dianę uderzył w jeden z filarów tunelu Alma w Paryżu. Ranna została przewieziona do szpitala, gdzie niedługo później zmarła, mając 36 lat.

The Beatles

Choć Paula McCartneya i Ringo Starra nie trzeba sobie specjalnie wyobrażać, dość chętnie dzielą się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych, to dwaj pozostali członkowie zespołu zmarli wcześniej.



Samego zespołu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jedna z najbardziej znanych na świecie grup zakończyła działalność w 1970 r., po czym każdy z członków rozpoczął karierę solową.

John Lennon zmarł w wieku 40 lat w wyniku postrzału. U George’a Harrisona w 1997 r. zdiagnozowano raka krtani. Dzięki radioterapii zahamowano rozwój choroby, jednak w 2001 r. nastąpiły przerzuty. Zmarł w listopadzie 2001 r. w wieku 58 lat.

Na poniższym zestawieniu widać całą czwórkę The Beatles. Na górze, od lewej widoczni są: Paul McCartney i John Lennon, na dole (również od lewej): Ringo Starr i George Harrison.

Inne wizerunki

Na profilu Alpera Yesiltasa na Istagramie można zobaczyć również wizerunki innych osób, które podziwiał: Heatha Ledgera (australijskiego aktora, fotografa i reżysera teledysków), Paula Walkera (amerykańskiego aktora i producenta filmowego) czy Tupaca Shakura (znanego jako 2Pac amerykańskiego rapera i poetę).

