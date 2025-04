Cuda architektury z przeszłości i współczesne niezwykłe dzieła

Na świecie istnieje wiele niezwykłych dzieł architektury, które zachwycają zarówno formą, jak i funkcją. Niektóre, jak majestatyczne piramidy egipskie, przetrwały tysiące lat, będąc milczącym świadectwem dawnych cywilizacji, ich wiedzy, wierzeń i umiejętności inżynieryjnych. Co ciekawe, Wielka Piramida w Gizie była przez lata pozostawała najwyższą budowlą wzniesioną przez człowieka, aż do czasu wybudowania katedry w Lincoln - a miało to miejsce dopiero w XIII wieku!

Inne architektoniczne cuda powstają dopiero teraz, dzięki nieustannemu rozwojowi technologii budowlanych i kreatywności współczesnych architektów. Wśród takich innowacyjnych cudów architektury są konstrukcje, które wyglądają jak wyjęte wprost z filmów science fiction lub fantasy. Ich futurystyczne kształty, odważne kolory, czy niestandardowe materiały sprawiają, że trudno oderwać od nich wzrok. Jednym z najbardziej niezwykłych - i trochę dziwnych - przykładów tego typu budowli jest Mushroom House. To dom, który przyciąga uwagę swoim unikalnym designem przypominającym gigantyczne grzyby wyrastające z ziemi. W środku również jest iście bajkowo!

Mushroom House. Dziwaczne, acz wspaniałe cacko architektury organicznej

W Stanach Zjednoczonych można znaleźć wiele nietypowych budynków, ale jednym z nich jest Mushroom House, znany również jako Pod House. Ta niezwykła rezydencja powstała w latach 1970-1972 w miasteczku Perinton w stanie Nowy Jork, tuż obok malowniczego naturalnego zakątka - Powder Mills Park. Rezydencja została zaprojektowana przez lokalnego architekta Jamesa H. Johnsona (1932-216) na zlecenie Roberta Antella, prawnika, oraz jego żony Marguerite Antell, artystki ceramicznej. Zlecającym budowę zależało, aby dom harmonizował z otoczeniem i był wypełniony unikatowymi wytworami.

Jest to niezwykły budynek, który przywodzi na myśl wyrastające na łodygach pąki czy kapelusze grzybów. Inspiracją dla projektu były kwiaty znane jako Queen Anne’s Lace - czyli po prostu baldachimy marchwi zwyczajnej! Rośliny te rosły na terenie działki, na której stawiano obiekt. Johnson chciał stworzyć dom idealnie wpisujący się w krajobraz wąwozu - posiadłość miała wyglądać, jakby wyrastał z ziemi, harmonizując z otoczeniem kolorystyką i formą. Fantazyjny projekt od razu wzbudził zainteresowanie - i cieszy się nim do dziś.

Przemyślana konstrukcja i materiały. Detale domu zachwycają

Mushroom House składa się z kilku ogromnych kapsuł w formie przywodzącej na myśl kapelusze grzybów. Kapsuły o wadze 80 ton każda wachlarzowato rozchodzą się na boki - są osadzone na żelbetowych trzonach przypominających łodygi. Całość została wykonana z betonu i stali wzmacniającej, co zapewnia trwałość konstrukcji. Kapelusze podzielono na dwie części - dolną i górną - które były modelowane na miejscu za pomocą specjalnie opracowanych wcześniej form. Wnętrza nietuzinkowej rezydencji są przestronne i pełne światła dzięki dużym oknom. Dom ma prawie 400 m2 i obejmuje sypialnie, łazienki, przestrzeń mieszkalną, kuchnię, obszar pełniący funkcję tarasu oraz garaż.

Wyróżniającą cechą "grzybowego domu" jest jego organiczny design. Warto tu zauważyć, że chodzi zarówno o zewnętrzne kształty przypominające baldachimy kwiatów, czy też bardziej właśnie grzyby, jak i same wnętrza, które nawiązują do form występujących w naturze. W środku znajdują się m.in. swoiste “blaszki” jak u niektórych grzybów, które można też wziąć za gałęzie. Są się tam również kolumny przypominające drzewa lub łodygi i stylizowane w podobnym kierunku wykończenia oraz meble. To wszystko wraz z roślinnością i oczkami wodnymi z kaskadami w ogrodzie podkreśla harmonię z otaczającym krajobrazem.

Słynny przedstawiciel “wielkiej czwórki” i jedyne w swoim rodzaju dzieła. Ten dom to unikat

Jednym z najbardziej imponujących aspektów Mushroom House jest jednak coś jeszcze innego - chodzi o ręcznie wykonaną ceramikę autorstwa Marguerite Antell. Artystka stworzyła ponad 9,000 kafelków zdobiących wnętrza domu. Każdy kafelek został ręcznie uformowany i wypalony przez Antell, co nadało wnętrzom unikalny charakter i sprawiło, że rezydencja wyróżniła się jeszcze bardziej.

Ponadto swój wkład w wystrój domu miał Wendell Castle. Był to słynny rzeźbiarz i producent mebli, który zapisał się na kartach historii jako ważny przedstawiciel amerykańskiego rzemiosła końca XX wieku. Castle’a zaliczano do tzw. wielkiej czwórki nowoczesnej obróbki drewna (razem z Whartonem Esherickiem, George'em Nakashimą i Samem Maloofem). W Mushroom House Wendell Castle zaprojektował i zbudował drzwi wejściowe do oryginalnego wejścia oraz inne mahoniowe drzwi i ramę.

Poza kafelkami i dziełami Castle’a w domu znajdują się również ceramiczne lampy oraz inne detale dekoracyjne wykonane przez różnych artystów. Dzięki temu niemal każdy element posiadłości jest niepowtarzalny i stanowi dzieło sztuki samo w sobie.

Mushroom House w mediach. Czy to fantazyjne cudo można zwiedzać?

Dom zdobył szerokie uznanie i był wielokrotnie prezentowany w mediach. Pojawił się niejednokrotnie w prasie i serwisach internetowych, a także w programach telewizyjnych takich jak Offbeat America na HGTV oraz w książkach takich jak Weird U.S. Jego wyjątkowy design przyciąga uwagę zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów oraz pasjonatów architektury z całego świata. Mushroom House kojarzy się niektórym z Pixie Hollow Disneya - jako atrakcję można ten obiekt znaleźć w parku rozrywki Magic Kingdom na Florydzie, części Walt Disney World Resort. Ponadto co poniektórym nasuwają się skojarzenia z krainą Smerfów, a innym - z domkami Hobbitów.

Czy fantazyjny dom można zwiedzać? Mushroom House od początku jest prywatną rezydencją (dom miał kilku właścicieli, w lutym 2012 roku został sprzedany za 729 000 dolarów kolejnym zainteresowanym) i nie można do niego wchodzić ot tak. Po skontaktowaniu się z przedstawicielem można jednak próbować umówić się na oglądanie posiadłości. Dom bywa przy tym dostępny do wynajęcia za ok. 5-6 tys. dolarów miesięcznie dla osób zainteresowanych zamieszkaniem w tym unikalnym miejscu. Dla tych, którzy chcieliby po prostu zobaczyć budynek z zewnątrz, najlepszym rozwiązaniem jest spacer po Powder Mills Park. Więcej zdjęć z budowy domu, wystroju jego wnętrz i wpasowania rezydencji w otoczenie oraz informacje o zaangażowanych w projekt artystach można natomiast znaleźć na witrynie Mushroom House.

Mushroom House to przykład architektury organicznej w ciekawym wydaniu - harmonijnie łączy naturę z nowoczesnym wyglądem. Jego niezwykłe kształty oraz artystyczne detale sprawiają, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w regionie Finger Lakes i jednym z najdziwniejszych - w najlepszym tego słowa znaczeniu - budynków na świecie.

