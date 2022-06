Inżynierowie i naukowcy zaproponowali nowy system magazynowania energii, który były opary o działanie grawitacji - Lift Energy Storage Technology (LEST). System wykorzystywałby windy w wieżowcach do wytwarzania energii elektrycznej poza siecią.

"LEST jest szczególnie interesujący w dostarczaniu zdecentralizowanych usług pomocniczych i magazynowania energii z codziennymi i tygodniowymi cyklami magazynowania energii. Globalny potencjał technologii koncentruje się na dużych miastach z wieżowcami i szacuje się, że wynosi około 30 do 300 GWh [300 miliardów watogodzin]" - napisali naukowcy w swoim artykule .

Energia odnawialna pochodząca z LEST

LEST składa się z dwóch magazynów/baterii - dolnego i górnego. Istniejąca już winda w wieżowcach może być wykorzystana w nowym systemie grawitacyjnym.

W przypadku, gdy widna z odpowiednimi obciążeniami będzie "wspinać" się na wyższe piętra, będzie wówczas magazynowana również energia. Z kolei, jeśli winda będzie jechała w dół, wówczas będzie wytwarzana energia elektryczna. Energia jest przechwytywana przez silnik windy, który działa także jako generator.

Naukowcy w swoim artykule piszą, że "koszt zainstalowanej pojemności magazynowej szacowany jest na 21 do 128 USD/kWh w zależności od wysokości budynku".

Bateria grawitacyjna jest tylko jedną z wielu technologii magazynowania energii odnawialnej, które są analizowane w National Renewable Energy Laboratory w ramach Badań NREL Storage Futures Study.

Zagrożenia wynikające z systemu baterii grawitacyjnych

Wdrożenie tej technologii do codziennego użytku może się okazać trudne. Zwłaszcza chodzi tutaj o kwestie dostosowania istniejących budynków do nowej technologii oraz zagrożenie wynikające z dodatkowych obciążeń. Obecnie produkowane windy są dostosowane do niezawodnej i długiej żywotności, jednak nie były projektowane z myślą magazynowania energii.

Wykorzystanie wind do wytwarzania energii prawdopodobnie spowoduje przyspieszone zużycie elementów. Może to bezpośrednio wpłynąć na dostępność tego typu usług w danym budynku. Jeśliby byłyby one często wyłączane z działania w celu naprawy, miałoby to duży wpływ na komercyjną rentowność całego systemu.