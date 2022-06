Spis treści: 01 Jakie smartwatche mają WearOS i mogą korzystać z aplikacji na Androida?

Jakie smartwatche mają WearOS i mogą korzystać z aplikacji na Androida?

Smartwatch to urządzenie, które cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród osób dbających o zdrowie i kondycję. Te inteligentne zegarki są przydatne w wielu sytuacjach i mogą potrafią zastąpić smartfon.

Te najbardziej popularne urządzenia działają w oparciu o system operacyjny Android WearOS. Oprogramowanie to pozwala na odpisywanie na wiadomości z poziomu zegarka, prowadzenie rozmów, przeglądanie notatek, a nawet uruchamianie Map Google i nawigacji czy słuchanie muzyki.

Najpopularniejsze modele smartwatchów na rynku współpracujące z systemem Android WearOS to m.in.:

Jak zainstalować aplikacje w smartwatchu?

Wszystkie aplikacje dostępne na smartwatch z WearOS można znaleźć w sklepie Google Play. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej wersji oprogramowania. Aby można było pobierać i aktualizować aplikacje, na zegarku musi być zainstalowany system WearOS 2 lub nowszy.

W celu instalacji nowych aplikacji w smartwatchu należy wykonać następujące kroki:

Wybudź zegarek. Wybierz aplikację sklepu Google Play i zaloguj się na swoje konto Google. Wyszukaj aplikację za pomocą wyszukiwarki z lupą. Wybierz interesującą cię aplikację i kliknij „Zainstaluj”.

Gdy nasz telefon jest kompatybilny ze smartwatchem, istnieje możliwość dodania do zegarka aplikacji zainstalowanych na smartfonie. Jak to zrobić? Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Wybudź zegarek. Wybierz aplikację sklepy Google Play i zaloguj się na swoje konto Google. Wybierz w opcjach „Aplikacje na telefonie”. Pobierz i zainstaluj wybraną aplikację na smartwatcha.

Aplikacji dostępnych na smartwatch z WearOS jest niezliczona ilość. Nie musisz sprawdzać każdej z nich, by dowiedzieć się, które z nich warto mieć w swoim zegarku. Przychodzimy z pomocą, publikując poniżej ranking 8 najlepszych aplikacji dostępnych na smartwatch z systemem WearOS.

Spotify na smartwatch z WearOS Android

Spotify to absolutny must have, gdy mamy na myśli najważniejsze aplikacje dostępne na smartwatche z systemem WearOS. Największą zaletą korzystania ze Spotify za pomocą zegarka jest szybkość i wygoda przeglądania zasobów muzycznych, w tym m.in. ulubionych list odtwarzania czy playlist stworzonych przez innych użytkowników.

By w pełni korzystać z możliwości Spotify, należy wykupić dostęp do aplikacji. Na Geekweek pisaliśmy o tym, jak to zrobić oraz ile kosztują poszczególne pakiety w 2022 roku.

Zdjęcie Treningi i inną aktywność na świeżym powietrzu często uprzyjemnia muzyka. Warto więc wybrać Spotify na smartwatcha z Android WearOS / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Google Maps na smartwatch z WearOS Android

Google Maps umożliwia wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, informuje nas o natężeniach ruchu w czasie rzeczywistym i ułatwia planowanie tras w czasie podróży. To aplikacja przydatna na smartwatche w trakcie spacerów po nieznanej okolicy, a także zwiedzaniu podczas wakacyjnych wycieczek.

YouTube Music na smartwatch z Android WearOS

YouTube Music to oficjalna aplikacja serwisu YouTube na smartwatche przeznaczona do słuchania muzyki na zasadzie streamingu (podobnie jak w Spotify).

Warto dodać, że z oferty YouTube Music można korzystać za darmo, ale Google przygotowało także wersję Premium w cenie 23,99 zł miesięcznie.

Google Pay na smartwatch z Android WearOS

Smartwatche sprawiają, że nie trzeba wyjmować portfela i telefonu z kieszeni przy płatnościach zbliżeniowych. Takie urządzenie musi oczywiście posiadać moduł NFC.

Na rynku dostępnych jest kilka systemów płatności mobilnych, a jednym z najbardziej popularnych jest Google Pay.

Aplikacja dotarła do Polski w 2017 roku i dziś mogą z niej korzystać klienci banków m.in.: Santander, mBank, nest bank, BNP Paribas, Getin, ING Bank Śląski, Revolut, Krakowski Bank Spółdzielczy, Grupa BPS, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Pocztowy, EnveloBank, Monese, N26, Credit Agricole, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Idea Bank, mBank, Nest Bank, Paysafe Financial Services Limited, Pekao S.A., Wise.

Zdjęcie Google Pay na smartwatcha z Android WearOS umożliwia płatności zbliżeniowe urządzeniem / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Strava na smartwatch z Android WearOS

Jeśli poszukujemy narzędzia rejestrującego nasze dokonania jako biegaczy lub kolarzy, to warto rozważyć zainstalowanie na swoim smartwatchu aplikacji Strava. Za jej pomocą można śledzić swoją aktywność i publikować wyniki treningów na kontach w sieciach społecznościowych.

Strava Premium kosztuje 7,99 dolarów za miesiąc lub 5 dolarów miesięcznie, jeśli zdecydujemy się na opłacenie subskrypcji rocznej.

Outlook na smartwatch z Android WearOS

Microsoft udostępnił możliwość odczytywania i odpisywania na e-maile za pośrednictwem smartwatcha użytkownikom posiadającym zegarki z systemem WearOS.

Aplikacja oferuje także możliwość podyktowania wiadomości za pomocą głosu. Zwiększa to komfort usługi w wielu sytuacjach (np. w czasie prowadzenia samochodu).

Google Fit na smartwatch z Android WearOS

To kolejna aplikacja od Google, które pozwala na szczegółowe monitorowanie aktywności fizycznej za pomocą smartwatcha.

Korzystając z Google Fit możesz sprawdzać liczbę kroków przebytych w ciągu ostatnich dni, pomiary tętna, zliczać przysiady, pompki i brzuszki, a także sprawdzać przebytą odległość i spalone kalorie.

Flightradar24 na smartwatch z Android WearOS

Flightradar24 umożliwia śledzenie ruchu lotniczego w czasie rzeczywistym i na szczegółowej mapie. Aplikacja zawdzięcza swoją popularność łatwości dostępu do informacji.

Każda osoba ze smartwatchem czy smartfonem i połączeniem z internetem może śledzić niemal każdy komercyjny lot na świecie z dużą dokładnością w czasie rzeczywistym, a także sprawdzać samoloty przelatujące nad swoim rejonem, niezależnie czy są widoczne, czy nie.

