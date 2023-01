8 najfajniejszych gadżetów, które zobaczyliśmy już na targach CES 2023

Spis treści: 01 LG Gram — ultracienkie laptopy

02 Inteligentny karmnik od Bird Buddy

03 Sony na CES 2023 stawia na dostępność

04 Alienware straszy swoimi potworami

05 Bezprzewodowe słuchawki z ekranem od JBL

06 Pracowniczy egzoszkielet

07 Monitor 6K od Dell

08 Nowatch - nie zegarek, choć pomocny

LG Gram — ultracienkie laptopy

Firma LG postawiła na kontynuację swojej serii Gram, którą cechuje minimalistyczny design bardzo cienkich i lekkich laptopów. Urządzenia są oczywiście w pełni funkcjonalne, a noszenie ich w torbie lub plecaku to czysta przyjemność. Sprzęt napędzany jest przez chip Intel Raptor Lake, dlatego o wydajność nie ma się co martwić.

Najcieńszy z przedstawionych modeli Ultraslim może pochwalić się grubością zaledwie 10,99 milimetra, czyli tyle, co przeciętny smartfon, do tego jest ultralekki (waży 998 gramów), a na dodatek ma ekran OLED 15,6 cala z powłoką Anti-glare Low Reflection. Światowa premiera sprzętu ma mieć miejsce w lutym tego roku.

Inteligentny karmnik od Bird Buddy

W dobie rzeczy smart nie dziwi fakt powstania inteligentnego karmnika dla ptaków. Co więcej, sam produkt ma szansę stać się jednym z najciekawszych gadżetów zaprezentowanych na targach CES 2023. No bo kto z nas nie lubi podglądać życia dzikich ptaków? Ten produkt na to pozwala.

Przedrostem smart nie wziął się bowiem znikąd. Smart Hummingbird Feeder nie tylko pozwoli na napojenie i nakarmienie odwiedzających nas skrzydlatych przyjaciół. Gadżet jest w stanie nagrywać wideo i wykonywać dokładne zdjęcia przybyłym gościom. Co więcej, rozpoznaje on ptaki i tworzy ich katalog w mobilnej aplikacji. To taki nasz domowy atlas zawierający okazy, które skorzystały z karmnika. Przypomina to... pokemony.

Prezentowany model to rozwinięcie produktu, który znalazł już około 100 000 nabywców na całym świecie. Smart Hummingbird Feeder ma posiadać własny panel słoneczny, być wyprodukowanym z materiałów pochodzących z recyklingu. Nie jest jeszcze znana jego cena. Dla porównania pierwowzór kosztował między 200 a 270 dolarów.

Sony na CES 2023 stawia na dostępność

Sony postanowiło zaprezentować specjalny kontroler do PlayStation 5 ułatwiający dostępność. Jest to bardzo duży ukłon w stronę osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności. Do tej pory taki sprzęt do własnej konsoli oferował Microsoft, ale nadszedł czas na Japończyków.

Project Leonardo to urządzenie wskazujące do konsoli, pełniące funkcję w pełni dostosowywalnego kontrolera. Dzięki niemu gracze będą mogli bez przeszkód dostosować ten wyjątkowy pad do swoich preferencji tak, aby był możliwie najbardziej wygodny i optymalny. To świetna wiadomość, tym bardziej że w parze ze sprzętem idzie również rozwój inkluzywności w grach. Nowe produkcje udostępniają wiele funkcji, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą w zupełności cieszyć się grą bez przeszkód.

Alienware straszy swoimi potworami

Firma Alienware słynie z tworzenia wspaniałych gamingowych (i mobilnych) maszyn. Stają się one obiektem fantazji nie tylko młodych fanów elektronicznej rozgrywki, ale i tych starszych, których nadal nie stać na takiego potwora. Tym razem obyło się bez zaskoczeń, choć zaawansowany Ray Tracing będzie wyglądał jeszcze lepiej.

To za sprawą większych ekranów, które producentowi udało się zmieścić bez zwiększania wielkości samego urządzenia. Nowe modele od Alienware będą posiadały ekrany o przekątnej 18 cali, a w środku znajdziemy m.in. mobilny wariant karty graficznej RTX 4090. Laptopy będą wyposażone również w procesory Intel Core i9-13980HX 13. generacji.

Zanim ktokolwiek powie, że pecet i tak lepszy — oczywiście, ale o zbliżonych parametrach. Ten model od Alienware pokona jednak większość konfiguracji dostępnych na rynku. A do tego jest mobilny!

Bezprzewodowe słuchawki z ekranem od JBL

Korzystając z bezprzewodowych słuchawek zawsze brakowało mi dwóch rzeczy — albo jednej z nich (bo się zgubiła), albo najczęściej jakiejkolwiek formy wizualnego informowania o stanie sprzętu i możliwości łatwego nawigowania. Niby dotyk, gesty czy przytrzymywanie palcem jakoś działa, ale wzrokowiec potrzebowałby czegoś bardziej sugestywnego. O tym pomyślała firma JBL.

JBL Tour PRO 2 to bezprzewodowe słuchawki douszne, które gwarantują bardzo wysoką jakość dźwięku. Nie to jednak wyróżnia je na tle konkurencji. Chodzi o pojemnik z akumulatorem, który został zaopatrzony w niewielki i dotykowy ekran. Poinformuje nas on o stanie baterii poszczególnych słuchawek i pozwoli na edycję niektórych parametrów. Obsługa sprzętu będzie zatem możliwa bez wyciągania smartfona.

Producent wycenił JBL Tour PRO 2 na około 250 dolarów. Czy to dużo? W zestawieniu z budżetowymi modelami za przysłowiową stówkę tak, ale biorąc pod uwagę inne warianty z segmentu premium (np. te od Apple), taka cena jest w pełni do przełknięcia.

Pracowniczy egzoszkielet

Firma German Bionic postawiła na rozwiązania mające na celu zadbać o nasze ciało. Chodzi konkretnie o osoby pracujące fizycznie i mające do czynienia np. z przenoszeniem cięższych przedmiotów. Jeżeli praca magazynowa może być łatwiejsza i bezpieczniejsza, to właśnie dzięki temu rozwiązaniu.

Elektroniczne urządzenia wspierające noszenie przybiorą formy specjalnych strojów i kamizelek, które dadzą nam zastrzyku cyfrowej energii i wesprą w podnoszeniu ciężkich obiektów. Sprzęt działa na bazie sztucznej inteligencji, która monitoruje parametry noszącego. Poinformuje o konieczności odpoczynku lub o potencjalnych urazach. Bo pracować trzeba mądrze!

Monitor 6K od Dell

Na targach CES 2023 nie mogło zabraknąć miejsca dla Dell. Firma z Teksasu postanowiła zaprezentować m.in. oszałamiający monitor o wielu zastosowaniach, którego główną cechą jest wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 6K. 6133 x 3456 pikseli robi robotę nie tylko w przypadku gamingu, ale również profesjonalnych zastosowaniach graficznych czy obróbki foto oraz wideo.

Twórcy treści i grafik powinni zwrócić uwagę na ten sprzęt, ponieważ gwarantuje on 100% pokrycia barw sRGB, 99 proc. DCI-P3 i 100 proc. Rec. 709. Monitor wyposażony został w kamerkę internetową rejestrującą obraz w rozdzielczości 4K i głośniki 14W. Nie zabrakło też miejsca na porty wszelkiej maści. Od USB-C aż po złącza Thubderbolt. To poważny konkurent dla Apple Pro Display XDR, choć nie znamy jeszcze jego ceny.

Nowatch - nie zegarek, choć pomocny

Nowatch przy okazji targów CES 2023 trafił od razu do sprzedaży. Ten zegarek w zasadzie nim nie jest — to urządzenie smart zakładane na rękę, które służy do zaawansowanej (choć codziennej) analizy medycznej. Tętno, stres, ciśnienie, a nawet analiza gruczołów potowych.

Wszystkie dane są zbierane i poddawane ciągłej analizie. W razie potrzeby użytkownik otrzyma stosowne informacje i raporty. To może nie tylko pozwolić na zmniejszenie stresu, ale zredukować ryzyko wystąpienia poważniejszych powikłań zdrowotnych. Dużym atutem Nowatch jest zdolność do przewidywania niepożądanych skutków i przeciwdziałanie nim.