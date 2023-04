W związku z tym Thaler pozwał dyrektora USPTO do sądu federalnego we wschodniej Wirginii, który orzekł na korzyść urzędu, a następnie wniósł sprawę do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, gdzie również przegrał. Nie pozostało mu więc nic innego, jak tylko zwrócić się do Sądu Najwyższego, który ma prawo unieważniać wstępne wyroki - właśnie poznaliśmy decyzję w tej sprawie.



Jego wniosek został odrzucony, więc Sąd Najwyższy nie zajmie się sprawą sztucznej inteligencji, a Stephen Thaler musi zaakceptować fakt, że DABUS oficjalnie nie zostanie wynalazcą. A przynajmniej teoretycznie, bo mężczyzna się nie poddaje i zamierza walczyć o to, by sprawą zajął się Kongres, argumentując, że taka zmiana jest konieczna, jeśli USA chcą utrzymać pozycję lidera w świecie innowacji.

Szczególnie że są już podobne przykłady na świecie i np. Republika Południowej Afryki już w 2021 roku stała się pierwszym krajem, który przyznał sztucznej inteligencji patent, a wyróżnienie to powędrowało do... nikogo innego jak DABUS.