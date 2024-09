mObywatel to aplikacja, z której korzystają miliony Polaków. Resort pomyślał o tych obywatelach, którzy zmagają się z powodziami na południu kraju. W platformie została dodana nowa sekcja związana z panującą sytuacją. To Alert powodziowy. Do czego służy?

Alert powodziowy w aplikacji mObywatel

Nowa funkcja dodana w aplikacji mObywatel znajduje się na ekranie głównym w sekcji Usługi. Tam dodano ikonkę Alert powodziowy, której dotknięcie powoduje otworzenie nowego modułu. Został on podzielony na kilka sekcji:

Mapa ostrzeżeń — w tym miejscu znajduje się graficzna prezentacja obecnej sytuacji powodziowej. Dane prezentowane są na mapach, ale resort przypomina, że zagrożenia mają charakter dynamiczny. Dlatego wyświetlane tu informacje nie zawsze będą miały 100 proc. odzwierciedlenie w rzeczywistości.

— w tym miejscu znajduje się graficzna prezentacja obecnej sytuacji powodziowej. Dane prezentowane są na mapach, ale resort przypomina, że zagrożenia mają charakter dynamiczny. Dlatego wyświetlane tu informacje nie zawsze będą miały 100 proc. odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ostrzeżenia hydrologiczne — moduł zawiera aktualne komunikaty pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. U góry okna znajduje się rozwijalna lista, gdzie można wskazać konkretny region i w ten sposób uzyskać alerty dotyczące pobliskiego obszaru.

— moduł zawiera aktualne komunikaty pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. U góry okna znajduje się rozwijalna lista, gdzie można wskazać konkretny region i w ten sposób uzyskać alerty dotyczące pobliskiego obszaru. Jak postępować — sekcja zawierająca przydatne wskazówki związane z panującą sytuacją zagrożenia powodziowego. W tym miejscu można m.in. dowiedzieć się, jak informować służby oraz co warto spakować do plecaka w przypadku ewakuacji.

Zdjęcie Sekcja Alert powodziowy w aplikacji mObywatel. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Ponadto resort umieścił tu skrót o nazwie Wsparcie materialne. Otwiera on rządową stronę z informacjami o pomocy dla powodzian, gdzie można uzyskać m.in. szczegóły dotyczące wsparcia finansowego i wiele więcej.

Nowa funkcja mObywatela już dostępna

Alert powodziowy to funkcja, którą resort wprowadził do aplikacji wraz z jej ostatnimi aktualizacjami dostępnymi w sklepach Google Play oraz App Store. Jeśli jeszcze jej nie widzicie, to zaktualizujcie aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Po chwili nowość będzie dostępna.

Wiemy, że mObywatel jeszcze w tym roku powinien dostać więcej nowych funkcji. Obecnie w przygotowaniu są m.in. moduł mStłuczka, legitymacja osoby niepełnosprawnej, wniosek o dowód osobisty, podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem czy wirtualny asystent chatbot.