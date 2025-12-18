Robicie zakupy w sklepach Żabka i ponadto jesteście subskrybentami Allegro Smart!? To się dobrze składa, bo dzięki nawiązanej współpracy w najbliższym czasie możecie liczyć na sporo korzyści. Jakie bonusy przygotowały obie firmy?

Tańsze produkty w sklepach Żabka dzięki subskrypcji Allegro Smart!

Dzięki nowej współpracy subskrybenci Allegro Smart! mogą liczyć na szereg korzyści. W sekcji Smart! Bonusy można znaleźć bony uprawniające do tańszych zakupów wybranych produktów w sklepach Żabki. Są to m.in. bon w wysokości 10 zł przy zakupach za min. 25 zł czy na frytki za 4 zł.

Natomiast w aplikacji Żappka pojawia się możliwość wymiany żappsów na Allegro Smart! Miesięczny abonament za 1690, a roczny za 4990. Akcja potrwa od 17 grudnia do 13 stycznia 2026 r.

Wspólnie z Allegro przygotowaliśmy akcję z atrakcyjnymi ofertami skierowaną do wszystkich użytkowników Żappki i Allegro Smart! Ta współpraca dobrze pokazuje to, co w Żappce jest wyjątkowe – w jednym miejscu łączy wiele różnych ofert

Allegro Smart! nawet na rok za darmo dzięki sklepom Żabka

W ramach akcji przygotowano również ciekawą promocję, która umożliwi klientów do odbioru subskrypcji Allegro Smart! na miesiąc lub nawet rok. Co trzeba zrobić? W tym celu należy w sklepie Żabka zakupić jedną z kart podarunkowych do zrealizowania w popularnej platformie.

Karta podarunkowa o wartości 100 zł - 1 miesiąc subskrypcji w Allegro Smart!

Karta podarunkowa o wartości 200 zł - 1 rok subskrypcji w Allegro Smart!

Jeśli chcecie załapać się na wspomnianą promocję, to należy się pospieszyć. Akcja potrwa od 17 do 23 grudnia. Specjalny kod aktywujący pakiet Allegro Smart! pojawi się w aplikacji Żappka w sekcji Twoje kupony i nagrody. Można go będzie wykorzystać do 15 maja 2026 r. Warto mieć na uwadze, że w trakcie zakupu karty podarunkowej należy zeskanować kod QR z aplikacji Żabki. W przeciwnym wypadku voucher się nie pojawi.

Przy okazji warto dodać, że oferty partnerskie w aplikacji Żappka ostatnio przeniesiono w nowe miejsce. Jest to sekcja Strefa partnerów, gdzie znajdują się różne promocje. Dotyczy to również marek z Grupy Żabka (Delio, Jush! czy Maczfit).

