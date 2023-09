Spis treści: 01 Kiedy premiera Androida 14?

02 Android 14 - lista telefonów z nowym systemem

03 Telefony z najdłuższym wsparciem

04 Czy aktualizować Androida do wersji 14?

Kiedy premiera Androida 14?

Najnowszy Android o numerze 14 i nazwie Upside Down Cake ukaże się najpewniej we wrześniu 2023 roku. To właśnie w tym czasie Google przyzwyczaiło nas do oficjalnego wypuszczania nowych wersji systemu.

Pierwsze wzmianki mówiły o sierpniu, jednak ten termin nie znalazł pokrycia w rzeczywistości. Wiemy jednak, że premiera najnowszego Androida jest tuż za rogiem. Poznaliśmy też szereg nowości, które zostaną wprowadzone w systemie operacyjnym.

Nowości w Android 14:

Komunikacja satelitarna

Funkcja korzystania z telefonu jako kamerki internetowej

Health Connect

Nowe zabezpieczenia

Ulepszenie logowania się przy pomocy haseł zapisanych w koncie Google

Nowe widżety

Nowe funkcje Zdjęć

Wszystkie nowości i informacje na temat Androida 14 znajdziecie w naszym podsumowaniu.

Android 14 - lista telefonów z nowym systemem

Premiera nowego systemu to również możliwość zaktualizowania swojego telefonu. Niestety, nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Producenci smartfonów gwarantują pewien okres wspierania swoich urządzeń w zakresie aktualizacji systemu. Jedni pozwalają na aktualizowanie Androida przez 4 lata, podczas gdy tańsze telefony mogą liczyć jedynie na jedną lub dwie duże aktualizacje.

Czy Twój telefon otrzyma aktualizację Android 14? Sprawdź listę kompatybilnych urządzeń:

Samsung:

Seria Galaxy S: S23 | S23+ | S23 Ultra, Galaxy S22 | S22+ | S22 Ultra, Galaxy S21 | S21+ | S21 Ultra, Galaxy S21 FE;

Seria Galaxy Z: Z Fold 5 | Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 | Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 | Z Flip 3;

Seria Galaxy A: Galaxy A04, Galaxy A13, Galaxy A14, Galaxy A23, Galaxy A24, Galaxy A33, Galaxy A34, Galaxy A52 | A52 5G | A52s, Galaxy A53, Galaxy A54, Galaxy A72, Galaxy A73;

Seria Galaxy F: Galaxy F14 5G, Galaxy F23, Galaxy F54;

Seria Galaxy M: Galaxy M23, Galaxy M33, Galaxy M53, Galaxy M54, Galaxy Xcover 6 Pro;

Tablety: Galaxy Tab S9 | S9+ | S9 Ultra, Galaxy Tab S8 | S8+ | S8 Ultra;



Google:



Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 | 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 | 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet;

Xiaomi:



Xiaomi 12 | 12 Pro | 12T | 12T Pro | 12S | 12S Pro | 12S Ultra | 12 Lite, Xiaomi 13 | 13 Pro | 13 Ultra | 13 Lite, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Civi 1S | 2 | 3, Xiaomi Pad 6 | 6 Pro;

Redmi: Note 11R | 11T Pro | 11T Pro+, Redmi Note 12 | 12 Pro | 12 Pro+ | 12 Pro Speed | 12 S | 12 Turbo, Redmi Note Discovery, Redmi K40S, Redmi K50 | K50 Pro | K50 Gaming | K50i | K50 Ultra, Redmi K60 | K60E | K60 Pro;

POCO: POCO C51, C55, POCO X4 5G, X4 GT, POCO X5, X5 Pro, POCO F4 | F4 GT, POCO F5 | F5 Pro, POCO M4 | M5;

Asus:



ASUS ROG Phone 7 | 7 Ultimate, ASUS ROG Phone 6 | 6 Pro | 6D | 6D Ultimate, ASUS Zenfone 9, ASUS Zenfone 10;

OnePlus:



OnePlus 11 | 11R, OnePlus 10T | 10 Pro | 10R, OnePlus 9 | 9 Pro | 9RT, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE 2 Lite, OnePlus Nord N300 5G, OnePlus Ace 2 | Ace Pro | Ace | Ace Racing;

VIVO:

X90 | X90 Pro, X100, X80 | X80 Pro, X70 Pro | X70 Pro+, Y35, Y53s, Y75, Y75 5G, V25 | V25 Pro, V23 | V23e 5G | V23 Pro, T1 / T1 Pro / T1x;

iQOO 11 | Pro iQOO 9 | 9 Pro | 9T | 9 SE iQOO 8 | 8 Pro | Neo 8 iQOO 7 | Neo 7 | Neo 7 Pro, iQOO Z7 | Z7x | Z7s, iQOO Neo 6, iQOO Z6 | Z6 Pro | Z6 Lite,

Nothing:



Phone (1), Phone (2);

OPPO:



Find N2 | N2 Flip, Find X5 | X5 Pro, Reno 9 | 9 Pro | 9 Pro+, Reno 8 | 8 Pro, Reno 7 | 7 Pro, Reno 6 | 6 Pro, Reno 8T | 8T 5G, A1 | A1x, K10 Series, A56s, A58 5G, A78, A96, F23 Series, F21 Series, F19 Series;

Realme:

Realme GT Neo 5 | GT Neo 5 SE, Realme GT3 | GT Neo 3 | GT Neo 3T, Realme GT2 | GT2 Pro | GT2 Explorer Master | GT Neo 2T, Realme GT 5G, Realme 10 | 10S | 10 5G | 10 Pro | 10 Pro+ | 10T Realme 9 | 9 Pro | 9 Pro+, Realme C33 2023 | C33 | C55 | C30s, Realme V20 | V23 | V23i | V25, Realme Q5 | Q5 Pro | Q5i, Realme Narzo N55 | 50 5G | 50 Pro 5G;

Motorola:



Motorola Razr 40 | Razr 40 Ultra, Motorola Razr 2022, Moto G13 | G14 | G23 | G53 | G73, Motorola G Stylus 5G, Motorola G Power 5G, Motorola Edge 40 | 40 Pro, Motorola Edge 30 | 30 Pro | 30 Ultra | 30 Neo | 30 Fusion, Motorola Edge, Motorola Defy 2;\

Telefony z najdłuższym wsparciem

Możliwość zaktualizowania telefonu do najnowszej wersji wynika z obiecanego przez twórców wsparcia. Różne firmy podchodzą do tego w różny sposób, a bezsprzecznym królem długoletniego wspierania telefonów pozostaje Apple. Kilkuletnie iPhone'y mogą liczyć na najnowsze aktualizacje systemu iOS. W świecie Androida jest z tym coraz lepiej.

Obecnie długim wsparciem mogą pochwalić się posiadacze Samsungów. Koreański producent oferuje 4 lata wsparcia dużych aktualizacji i, co ciekawe, tyczy się to nie tylko flagowej serii S, ale również i A, czyli segmentu średniego budżetu. Do tego dochodzi 5 lat poprawek w zakresie bezpieczeństwa.

Czy aktualizować Androida do wersji 14?

Jeżeli nie jesteście pewni, czy warto aktualizować Androida, to spieszymy z odpowiedzią. Nowy system to nie tylko nowości w zakresie funkcji czy aplikacji. Aktualizacja Androida zapewnia również pakiet poprawek w zakresie bezpieczeństwa.

Korzystając z NFC, czyli bezprzewodowych płatności i aplikacji bankowych potrzebujemy zabezpieczeń. W innym wypadku możemy być narażeni na niepożądane działania złośliwego oprogramowania. Jeżeli nie interesują nas nowe opcje, to warto chociaż zadbać o swoje finanse.