Apple szykuje nowe produkty. Jeden z nich może być zaskoczeniem

Apple cały czas szuka sposobów na ulepszenie dotychczasowych produktów, jak i rozważa wprowadzenie do oferty czegoś nowego. Gigant z Cupertino szykuje okulary inteligentne podobne do tych, które Ray-ban stworzył we współpracy z Metą. W drodze są również słuchawki AirPods, które mają dostać kamery.

Zdjęcie Okulary inteligentne Apple i słuchawki AirPods z kamerami w drodze. / AFP