Spis treści: 01 Wszystkie rodzaje słuchawek

02 Słuchawki przewodowe czy bezprzewodowe?

03 Słuchawki nauszne - czy warto?

04 Słuchawki dokanałowe - hit ostatnich lat

05 Słuchawki douszne, czyli klasyka gatunku

06 Jakie słuchawki warto wybrać?

Wszystkie rodzaje słuchawek

Wybór słuchawek nie jest prosty. Z jednej strony musimy wybrać odpowiedni model, czyli producenta i oferowane przez niego funkcje. Ale zanim jednak do tego przejdziemy, powinniśmy zdecydować się na konkretny rodzaj słuchawek. W przypadku telefonów nie ma tego problemu - urządzenia są do siebie podobne, podczas gdy słuchawki oferują naprawdę odmienne konstrukcje.

Słuchawki dzielimy na kilka kategorii:

Nauszne

Douszne

Dokanałowe

Co więcej, poszczególne warianty możemy jeszcze podzielić na przewodowe i bezprzewodowe. To od nich dzisiaj zaczniemy.

Słuchawki przewodowe czy bezprzewodowe?

Istnieje pogląd sugerujący, że najlepsza jakość dźwięku wymaga kabla. I coś w tym jest, nie bez powodu najlepsze słuchawki wykorzystywane w studiach muzycznych są wyposażone w dobrej jakości przewód. Warto sobie jednak zadać pytanie - czy do codziennego słuchania muzyki lub podcastów potrzebujemy kabla? O ile nie jesteśmy wymagającymi melomanami z szalenie drogim wzmacniaczem i kolekcją winyli, z kabla można zrezygnować.

Tym bardziej, gdy szukamy słuchawek do smartfona. Dzisiejsze telefony coraz rzadziej oferują złącze 3,5mm, a więc nie sposób podłączyć do nich tradycyjnych słuchawek na kablu. Domyślnie mają obsługiwać te bezprzewodowe, które, umówmy się, są znacznie wygodniesze. Nawet miłośnicy gamingu coraz częściej decydują się na bezprzewodowe headsety. Mimo, że podczas grania na PC podłączenie kabla nie stanowi wielkiego problemu.

Słuchawki nauszne - czy warto?

Klasyczną konstrukcją słuchawek jest nauszna, czyli posiadająca charakterystyczne muszle otulające uszy w całości. Takie słuchawki są duże, mogą zaoferować przetworniki o największej mocy i najlepszej jakości dźwięku. Jak to z reguły bywa, duża konstrukcja pozwala na upakowanie lepszej jakości technologii. Z drugiej strony, modele te nie są tak poręczne lub mobilne, jak w przypadku małych słuchawek, które schowamy w kieszeń.

Jakie są zalety słuchawek nausznych?

Świetna jakość dźwięku

Dobry model będzie lekki i bardzo wygodny

Dodatkowe funkcje, jak dźwięk 7.1 (w wybranych modelach)

Nadają się idealnie do muzyki, filmów i gier

Są jednak i wady, o których warto pamiętać:



Do transportu przyda się pokrowiec, a słuchawki schowamy np. w plecaku

Dźwięk może wydostawać się na zewnątrz

To dość spory gadżet zakładany na głowę - nie każdy to lubi

Ostatecznie wybór takich słuchawek to kwestia subiektywna. Moim zdaniem nadają się świetnie do słuchania muzyki i grania w domowym zaciszu. Nie jestem miłośnikiem zabierania ich na rower, spacer czy podróż.

Słuchawki dokanałowe - hit ostatnich lat

Dokanałowe słuchawki to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych rodzajów słuchawek na rynku. Są niewielkie i zakończone specjalną gumką lub pianką, które umieszczamy w kanałach usznych. Dźwięk dostaje się do nich bezpośrednio, co ma zalety i wady. Plusem na pewno jest bezpośrednia transmisja brzmienia i izolowanie nas od otoczenia. Z drugiej strony możemy czuć "zatkanie" ucha, a nawet narazić je na nadmierną eksploatację.

Zalety słuchawek dokanałowych są następujące:

Waga - są lekkie

Dobra jakość dźwięku

Świetne pasują i nie wypadają z uszu

Jeżeli chodzi o wady, to:



Mogą prowadzić do problemów ze słuchem w przyszłości

Nie każdy lubi efekt zatkanego ucha

Jakie modele można polecić? Słuchawki dokanałowe znajdziemy w ofercie wielu producentów. Oto przykładowe warianty:



Google Pixel Buds A Series

Samsung Buds 3 Pro ANC

Sony LinkBuds WF-L-910

Słuchawki douszne, czyli klasyka gatunku

Dziś słuchawki dokanałowe nie są tak popularne jak kiedyś, ale nadal znajdziemy kilka ważnych modeli godnych polecenia. Taka konstrukcja jest podobna do słuchawek dokanałowych, ale różni się dość istotnym elementem. Słuchawki douszne zakrywają wejście ucha, ale nie wymagają umieszczania elementu słuchawek w kanale, przez co są mniej inwazyjne. Nadal są w stanie oferować dobrą jakość dźwięku i wygłuszenia, jeżeli posiadają np. ANC.

Mają kilka zalet:

Zdrowsze od słuchawek dokanałowych

Są lekkie i poręczne

Szeroki wybór modeli, również tanich

Ale i wad:



Nie są tak dobrze umocowane w uchu, jak dokanałowe

Z reguły przegrywają na polu jakości dźwięku, m.in. basu

Są gorsze w izolowaniu otoczenia

Jako najbardziej znany model słuchawek dousznych należy wymienić AirPods od Apple. To klasyka, którą znają wszyscy posiadacze iPhone'ów.

Jakie słuchawki warto wybrać?

Chcąc kupić dobre słuchawki do telefonu, najlepiej zdecydować się na bezprzewodowe douszne lub dokanałowe. Posiadacze telefonów Apple mogą śmiało wybrać model AirPods, który będzie genialnie współpracował z ekosystemem. Ale nie tylko, bo dobrą opcją może też być sprzęt Sony, JBL czy Technics.

Dobrym pomysłem będzie sprawdzenie, który model najlepiej leży nam w uszach. Wygoda w tym wypadku jest najważniejsza.