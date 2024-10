Apple TV+ łączy się z Amazon Prime Video

Amazon Prime Video to usługa, która pozwala nie tylko na oglądanie produkcji dostępnych we własnej platformie. Nie tak dawno nawiązano współpracę ze SkyShowtime. Teraz dowiadujemy się, że na podobny ruch zdecydowano się wobec Apple TV+.

Subskrypcja Apple TV+ w Amazon Prime Video

Amazon Prime Video pozwala oglądać we własnej aplikacji produkcje z innych usług streamingowych i teraz dołącza do nich również Apple TV+. To oznacza, że treści pochodzące z platformy z logo nadgryzionego jabłka będzie można obejrzeć poza nią. Na jakich zasadach?

Jak to mówią... nie ma nic za darmo i podobnie jest w tym przypadku. Treści z Apple TV+ nie trafią do Amazon Prime Video bez opłat i subskrypcja w drugiej platformie to za mało, aby je oglądać. Trzeba dokonać dodatkowego zakupu.

Apple TV+ w Amazon Prime Video będzie funkcjonować w Amazon Prime Video na tej samej zasadzie, co SkyShowtime i to oznacza, że trzeba zakupić dodatkową subskrypcję. Cena w Stanach Zjednoczonych to 9,99 dolarów za miesiąc, a więc taka sama, jak to jest w przypadku kupna bezpośrednio u Apple.

W miarę jak poszerzamy naszą ofertę i ułatwiamy klientom personalizację przesyłania strumieniowego bezpośrednio w jednej aplikacji, z dumą witamy Apple TV+ wraz z jego popularnymi i chwalonymi przez krytyków programami, filmami i wydarzeniami w Prime Video. powiedział Mike Hopkins, SVP i szef Prime Video oraz Amazon MGM Studios

Amazon Prime Video z dostępem do wielu pakietów

Oferta dodatków w Amazon Prime Video cały czas się rozrasta. Apple TV+ ma być dostępne tą drogą w Stanach Zjednoczonych później w tym miesiącu. Warto dodać, że platforma Jeffa Bezosa już teraz daje dostęp do ponad 100 pakietów od różnych partnerów. Są to m.in. Max, Paramount+, Crunchyroll czy MGM+.

Oczywiście ta nieskromna oferta dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. W Europie czy Polsce już tak "na bogato" nie jest, co warto mieć na uwadze. Nie wiadomo również, czy ulegnie to większym zmianom w najbliższym czasie. Tego typu współprace często nawiązywane są lokalnie i dlatego nie obejmują wszystkich rynków.

Warto dodać, że widzów w Amazon Prime Video przybywa i w kwietniu tego roku została przekroczona magiczna bariera w postaci 200 mln osób w ujęciu miesięcznym.