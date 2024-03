Szybko pojawiły się pytania o powód tak poważnej awarii, która doprowadziła do wybuchu. Jedną z teorii jest zła eksploatacja haubicy i próba oddania kolejnego strzału zbyt szybko - wówczas lufa haubicy jest za mocno obciążona i może doprowadzić to do eksplozji. Inną sugestią był zbyt duży "przebieg" haubicy, czyli nadmierne wyeksploatowanie sprzętu. Ważną rzeczą w kontekście takiego uzbrojenia jest konieczność wymieniania luf. To element zużywalny, który po pewnym czasie bez wymiany zacznie szwankować.

Haubica prosta w obsłudze?

Omawiana eksplozja na skutek awarii nie zmienia faktu, że obsługa haubicy M777 jest całkiem prosta. To uzbrojenie chwalone przez Ukraińców, które dobrze sprawdza się w trudnych warunkach bojowych. Podczas korzystania z haubicy Ukraińcy wykorzystują EPIAFS (Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter). To małe urządzenie elektroniczne, które służy do ustawiania zapalników. Może ono współpracować z kilkoma rodzajami haubic i wyrzutni, m.in. M777 oraz M109A5/M109A6 Paladin. Sama obsługa jest dość prosta. Mówi się, że wystarczy... pociągnąć sznurek: