Dawid Długosz

Rosyjskie drony Shahed stanowią wielkie zagrożenie i różne kraje europejskie szukają rozwiązań do walki z tymi maszynami. Austriacy z firmy Schiebel opracowały specjalny helikopter Camcopter S-301. To bezzałogowy śmigłowiec, który jest w stanie zestrzeliwać wrogie drony z użyciem wyrzutni z rakietami.

Bezzałogowy śmigłowiec wojskowy w locie na tle nieba, widoczne oznaczenia producenta oraz wyposażenie technologiczne pod kadłubem.
Austria ma bata na rosyjskie drony Shahed. Stworzono bezzałogowy śmigłowiec.Schiebel materiały prasowe

Drony odgrywają coraz większą rolę podczas wojen obecnych czasów. Polska również musiała zmierzyć się we wrześniu z rosyjskimi maszynami, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Austriacka firma Schiebel zaprezentowała własne rozwiązanie, które ma być skuteczne podczas walki m.in. z dronami Shahed.

Bezzałogowy śmigłowiec Camcopter S-301 może strącać rosyjskie drony Shahed

Austriacy z Schiebel zaprezentowali nową maszynę podczas targów UMEX 2026 w Abu Zabi. To już coś więcej niż tylko koncept. Bezzałogowy śmigłowiec o nazwie Camcopter S-301 według producenta może z powodzeniem stanowić skuteczną broń do walki z rosyjskimi dronami Shahed.

Walka z rosyjskimi dronami jest tutaj możliwa za sprawą dwóch wyrzutni rakiet Thales FZ275 kal. 70 mm, które są naprowadzane laserowo. Austriacy chwalą się wielozadaniowym przeznaczeniem S-301, który może być wykorzystywany w różnych scenariuszach użycia.

Schiebel twierdzi, że Camcopter S-301 powstał jako skuteczne narzędzie do współczesnej walki, która cechuje się intensywnością korzystania ze statków bezzałogowych. Ponadto jest to platforma typu VTOL, a więc pionowego startu oraz lądowania, co pozwala na wypuszczenie maszyny również ze statków czy w zaludnionych terenach, gdzie ma dostępu do pasów startowych.

Austriacy wyciągnęli wnioski z wojny na Ukrainie

Firma Schiebel nie ukrywa, że jej nowy śmigłowiec bezzałogowy powstał na podstawie analizy pola walki na Ukrainie. Dron zaprojektowano w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do warunków trwającej wojny. Świadczy o tym m.in. wbudowana autonomia, integracja systemów wojskowych czy odporność na działania elektroniczne wroga, co ma pozwolić na skuteczne prowadzenie operacji w środowisku walk odbywających się za naszą wschodnią granicą.

Wiemy, że Camcopter S-301 ma maksymalną masę startową 485 kg i może przenosić ponad 110 kg ładunku. Bezzałogowy helikopter może spędzić w powietrzu nawet 10 godzin i oferuje pułap do 5,5 tys. metrów. Producent zdecydował się także na nowoczesne rozwiązania, które zapewniają autonomiczny start oraz lądowanie. Wraz z możliwością powrotu do bazy, skąd rozpoczyna się misja.

Daniel Górecki
