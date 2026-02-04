Drony odgrywają coraz większą rolę podczas wojen obecnych czasów. Polska również musiała zmierzyć się we wrześniu z rosyjskimi maszynami, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Austriacka firma Schiebel zaprezentowała własne rozwiązanie, które ma być skuteczne podczas walki m.in. z dronami Shahed.

Bezzałogowy śmigłowiec Camcopter S-301 może strącać rosyjskie drony Shahed

Austriacy z Schiebel zaprezentowali nową maszynę podczas targów UMEX 2026 w Abu Zabi. To już coś więcej niż tylko koncept. Bezzałogowy śmigłowiec o nazwie Camcopter S-301 według producenta może z powodzeniem stanowić skuteczną broń do walki z rosyjskimi dronami Shahed.

Walka z rosyjskimi dronami jest tutaj możliwa za sprawą dwóch wyrzutni rakiet Thales FZ275 kal. 70 mm, które są naprowadzane laserowo. Austriacy chwalą się wielozadaniowym przeznaczeniem S-301, który może być wykorzystywany w różnych scenariuszach użycia.

Schiebel twierdzi, że Camcopter S-301 powstał jako skuteczne narzędzie do współczesnej walki, która cechuje się intensywnością korzystania ze statków bezzałogowych. Ponadto jest to platforma typu VTOL, a więc pionowego startu oraz lądowania, co pozwala na wypuszczenie maszyny również ze statków czy w zaludnionych terenach, gdzie ma dostępu do pasów startowych.

Austriacy wyciągnęli wnioski z wojny na Ukrainie

Firma Schiebel nie ukrywa, że jej nowy śmigłowiec bezzałogowy powstał na podstawie analizy pola walki na Ukrainie. Dron zaprojektowano w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować się do warunków trwającej wojny. Świadczy o tym m.in. wbudowana autonomia, integracja systemów wojskowych czy odporność na działania elektroniczne wroga, co ma pozwolić na skuteczne prowadzenie operacji w środowisku walk odbywających się za naszą wschodnią granicą.

Wiemy, że Camcopter S-301 ma maksymalną masę startową 485 kg i może przenosić ponad 110 kg ładunku. Bezzałogowy helikopter może spędzić w powietrzu nawet 10 godzin i oferuje pułap do 5,5 tys. metrów. Producent zdecydował się także na nowoczesne rozwiązania, które zapewniają autonomiczny start oraz lądowanie. Wraz z możliwością powrotu do bazy, skąd rozpoczyna się misja.

