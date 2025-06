Black Hawk z Polski nie dla naszej armii. Przetarg na S-70i anulowany.

Polskie Radio poinformowało, że Agencja Uzbrojenia anulowała kontrakt podpisany z Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu (należącymi do Lockheed Martin), który dotyczył dostawy 32 śmigłowców wielozadaniowych dla naszego wojska. Mowa o maszynach S-70i z rodziny Black Hawk.

Sama procedura rozpoczęła się latem 2023 r. Dokumenty dotyczące anulowania zamówienia zostały podpisane przez Agencję Uzbrojenia z PZL Mielec pod koniec maja i nastąpiło to niedługo po złożeniu ostatecznej oferty. Jako powód podaje się poniższe stwierdzenie.

S-70i Black Hawk - co to za śmigłowiec?

S-70i z rodziny Black Hawk to wojskowy helikopter wielozadaniowy, którego długość wynosi blisko 20 metrów. Średnica głównego wirnika to 16,36 metra. Maszyna waży 5,347 kg i jest w stanie wznieść się w powietrze przy łącznym obciążeniu do 9,979 kg. Na pokładzie jest w stanie zabrać maksymalnie 17 pasażerów. Dla pilotów przewidziano dwa miejsca.