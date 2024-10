Boston Dynamics prezentuje robota Atlas na nowym wideo. Maszyna zaskakuje

Boston Dynamics to firma, która rozwija kilka robotów. Najbardziej rozpoznawalnym jest Spot, ale ma także w ofercie inny projekt, który z czasem staje się coraz lepszy. Jest nim Atlas, czyli humanoidalna maszyna. Producent udostępnił nowe wideo z tym robotem i trzeba przyznać, że materiał robi wrażenie.

Robot Atlas Boston Dynamics na nowym wideo

Boston Dynamics udostępniło na własnym kanale w serwisie YouTube nowy film z robotem Atlas. Tym razem zaprezentowano, jak humanoidalna maszyna radzi sobie podczas pełnienia obowiązków w fabryce części dla samochodów. Trzeba przyznać, że powierzone zadanie wykonywane jest niemal perfekcyjnie.

Reklama

Na nowym filmie możemy zobaczyć, jak Atlas segreguje części dla aut (są to pokrywy do silników). Wideo prezentuje robota, który wyciąga elementy z półek i następnie przenosi je na wózek na kółkach, umieszczając każdy z nich w osobnej przegrodzie. Co bardzo ważne, maszyna opracowana przez Boston Dynamics robi to w pełni autonomicznie i nie potrzebuje do wykonywania czynności operatora w postaci człowieka. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym filmie.

Wideo youtube

Tesla wspomagała roboty Optimus ludźmi

Stoi to w kontraście do ostatniej prezentacji możliwości robotów firmy Tesla. W trakcie pokazu projektów nowych samochodów maszyny Optimus serwowały ludziom drinki. Okazało się jednak, że nie robiły tego w pełni autonomicznie i w rzeczywistości były wspomagane przez ludzi.

Atlas to projekt Boston Dynamics, który ma już ponad dekadę. Pierwsza prezentacja robota odbyła się w 2013 r. Od tego czasu został on mocno rozwinięty, czego przykład mamy na ostatnim filmie, a już wcześniej mogliśmy m.in. zobaczyć, jak na przykład robi salta.

Wcześniej w tym roku Boston Dynamics poinformowało o rozpoczęciu prac nad robotem Atlas 2.0. Nowy model jest mniejszy, lżejszy, a przy tym oferuje większą sprawność. Rozwój tego typu maszyn sprawia jednak, że coraz chętniej interesuje się nimi wojsko. Pentagon jakiś czas temu przekazał, że takie urządzenia pomogą znacząco obniżyć straty w żołnierzach.