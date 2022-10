Obecnie jedną ze słabości położenia militarnego Polski jest rosyjska gotowość do użycia taktycznej broni nuklearnej na naszym terytorium. Nasze wsparcie Ukraińcom sprawia, że coraz częściej Kreml grozi nam konsekwencjami, w tym użyciem broni jądrowej na terytorium Europy.

- Prezydent (Andrzej Duda - red.) potwierdził, że zaczęliśmy rozmawiać na temat udziału Polski w programie Nuclear Sharing. Na razie nie ma odpowiedzi na to, ale są propozycje ze strony Polski, bo inicjatywa musi wyjść z naszej strony - czytamy w serwisie Niezależna.pl.

Jeśli Polska przystąpi do programu współdzielenia taktycznej broni nuklearnej, co w tych okolicznościach jest bardzo prawdopodobne, będziemy mogli liczyć na strategię odstraszania nuklearnego NATO. Oznacza to, że Kreml będzie bardziej ważył wypowiadane słowa na temat polityki naszego kraju.

Sześć krajów Europy ma dostęp do broni jądrowej

Spośród trzech mocarstw jądrowych NATO, do których należą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, tylko to pierwsze udostępnia innym krajom swój arsenał. Niegdyś obejmował on rakiety powietrze-powietrze, ziemia-ziemia, pociski artyleryjskie oraz bomby lotnicze. Od 1994 roku w służbie pozostały jedynie taktyczne bomby nuklearne B-61 w wersjach Mod 3,4 i 10, opracowane jeszcze w latach 60.

W Europie, oprócz Wielkiej Brytanii i Francji, broń jądrową udostępnioną w ramach programu Nuclear Sharing mają również Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia i Turcja. Niebawem do grona tych państw może dołączyć również Polska. Z ujawnionych informacji wynika, że broń jądrową na terytorium Polski widziałoby wielu polityków partii obecnie rządzących i samych obywateli.

Pomimo faktu, że obecnie nasz kraj nie dysponuje bronią jądrową, na niebie ponad naszym krajem niemal bez przerwy krążą bombowce strategiczne B-52 z taką potężną bronią na pokładzie. W każdej sekundzie są one gotowe do przeprowadzenia uderzenia nuklearnego na terytorium np. Rosji, gdyby ta użyła jej przeciwko któremuś członkowi NATO.

Polska pracowała nad swoją bronią termojądrową

Co ciekawe, mało by brakowało, a prawdopodobnie w latach 70. XX wieku Polska dołączyłaby do grona państw posiadających broń termojądrową. Wówczas Edward Gierek, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, polecił badaczom z Wojskowej Akademii Technicznej prowadzenie badań nad stworzeniem bomby jądrowej.

Tajne badania prowadzono pod kierownictwem znanego profesora i inżyniera Sylwestra Kaliskiego w Instytucie Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy WAT w Warszawie. Bomba atomowa miała powstać jako produkt uboczny podczas kontrolowanej syntezy termojądrowej.

Powyższe metody eksperymentalne były stosowane w tzw. bombie neutronowej, której produkcją Polska była zainteresowana. Po konsultacjach Kaliskiego z Gierkiem wyznaczono stare sztolnie w Bieszczadach na miejsce próbnych eksplozji.

Kres całemu programowi przyniosła śmierć profesora Kaliskiego. Zginął on rzekomo w wypadku samochodowym, ale według niektórych informacji jego samochód został uszkodzony celowo przez służby KGB.