Brytyjski koncern pokazał przyszłość dronów

Obecnie każdy z dronów kamikadze bierze udział w misjach niezależnie. Inżynierowie BAE Systems tłumaczą, że gdyby np. pięć maszyn połączyć w rój i wymieniać między nimi informacje, będą one mogły same wybierać cele i planować sposoby ich eliminacji, i to bez udziału człowieka. Nie będzie już opcji, że wróg wykryje bezzałogowce i je zneutralizuje, ponieważ jeśli jeden dron zawiedzie, to pozostałe przejmą jego rolę i dokończą zadanie.

Drony ACP mają być wyposażone w najnowocześniejsze czujniki i systemy uzbrojenia, dzięki czemu mogą realizować misje szpiegowskie i uderzeniowe. Brytyjski koncern przyznaje, że nowe technologie są coraz bardziej bazują na systemach sztucznej inteligencji i autonomii. To pozwala zaangażować na polu walki znacznie mniej personelu i przez to zapewnić im większy poziom bezpieczeństwa.

Żołnierzy zastąpią autonomiczne drony i roboty

Możemy sobie wyobrazić, że za rój 10 dronów może odpowiadać tylko jedna osoba, która dotychczas mogła kontrolować tylko jednego drona. Operator może ukryć się w lesie i nadzorować wykonanie zadania przez rój dronów. Jeśli wróg go wykryje i zaatakuje, to ostatecznie może zginąć zaledwie jedna osoba, a nie cała grupa operatorów.

Zarówno armia Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych, stawiają w przyszłości na ograniczenie strat w ludziach na wojnach. Rolę walk mają przejąć drony i pojazdy autonomiczne. Koncerny zbrojeniowe pokazują tu zupełnie inną mentalność i humanitaryzm w porównaniu z działaniami Kremla, który bardzo często organizuje na Ukrainie mięsne szturmy, w których w bezsensowny sposób giną tysiące żołnierzy.