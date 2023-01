Chatbot pisze wypracowania i pisma urzędowe. Co jeszcze potrafi ChatGPT?

Aby założyć konto:

Wybierz opcję "Sign up" na stronie https://chat.openai.com/chat .

. Wybierz sposób rejestracji (email, konto Google lub Microsoft).

Podaj imię i nazwisko.

W drugim etapie weryfikacji podaj numer telefonu, aby otrzymać kod weryfikacyjny.

Wprowadź kod z otrzymanego SMSa.

Po wykonaniu powyższych kroków możesz już korzystać z chatbota i samodzielnie sprawdzić jego możliwości. W ostatnich tygodniach strona OpenAI przeżywa prawdziwe oblężenie. Często przy próbie zalogowania zobaczymy komunikat o przeciążeniu.

Co zrobić, jeśli ChatGPT nie działa? Zalecamy cierpliwość. Twórcy nie spodziewali się takiej popularności, dlatego serwery bardzo często są przeładowane i nie pozwalają na kolejne połączenia. Jeżeli chcesz przetestować program, ale strona nie działa, spróbuj odświeżyć kartę za kilka minut. Co tak naprawdę potrafi ChatGPT i czy już niedługo sztuczna inteligencja zabierze pracę setkom tysięcy osób?

Co potrafi ChatGPT? Program do pisania wypracowań i nie tylko

ChatGPT, a szerzej model językowy GPT-3 potrafi naprawdę bardzo wiele. Głównym powodem jego popularności wydaje się podobieństwo generowanych odpowiedzi do języka naturalnego.

Model rozumie kontekst, potrafi wybrać odpowiednią formę i styl wypowiedzi, a nawet przyznać się do błędu. Bot potrafi do złudzenia imitować ludzkiego rozmówcę, dlatego niektórzy wieszczą trzęsienie ziemi na rynku pracy w ciągu najbliższych lat, a może nawet miesięcy. Co tak naprawdę potrafi ChatGPT?

tworzyć memy, quizzy, przepisy, instrukcje

pisać artykuły blogowe i teksty sprzedażowe;

prowadzić dialogi z użytkownikiem w czasie rzeczywistym;

pisać teksty piosenek, wiersze i dowcipy;

znajdować błędy w kodzie źródłowym wielu języków programowania;

generować kod na podstawie wskazówek programisty w języku naturalnym;

tworzyć streszczenia tekstów i wyszukiwać konkretne informacje w dokumentach;

tworzyć treści na strony internetowe;

generować całe strony internetowe na podstawie opisu;

generować heksadecymalne oznaczenia kolorów na podstawie opisu (np. zieleń trawy na wiosnę);

tłumaczyć pomiędzy językami naturalnymi i językami programowania.

Od możliwości może się aż zakręcić w głowie. Musimy jednak pamiętać, że niektóre zadania, szczególnie w językach innych niż angielski, chatbot wykonuje znacznie gorzej niż człowiek. W wielu wypowiedziach łatwo dostrzec dzieło robota.

Podobne pytania (np. opisy przedmiotów tej samej kategorii dla sklepu internetowego) doczekają się bardzo podobnych odpowiedzi z wykorzystaniem tych samych bloków tekstu z podmienionymi pojedynczymi słowami. Z czym jeszcze nie radzi sobie ChatGPT?

ChatGPT - czego mu brakuje i czy może nam zaszkodzić?

Optymalizacja na bieżąco. Wbrew informacjom krążącym w sieci, GPT-3 nie jest modelem uczenia nienadzorowanego. Nie uczy się bez nauczyciela i nie optymalizuje procesu udzielania odpowiedzi po każdej interakcji.





Ograniczenie ilości danych wejściowych. Architektury językowe takie jak GPT-3 posiadają ograniczenie informacji na wejściu równe 2048 tokenom. Bez wchodzenia w szczegóły, 2048 tokenów to w przybliżeniu 1500 słów.





Długi czas wnioskowania. Na ten moment generowanie odpowiedzi, w zależności od skomplikowania, zajmuje dużo czasu. Ilość operacji w procesie pochłania sporo mocy obliczeniowych, co skutkuje problemami przy logowaniu do usługi.





Problemy z wytłumaczalnością. Program, nie potrafi wytłumaczyć, skąd wzięły się dane informacje w odpowiedzi. Co zrozumiałe, nie jest w stanie podać źródeł, z których korzystał.





Błędy merytoryczne. Pomimo 175 miliardów parametrów i ogromu materiału szkoleniowego (m.in. Wikipedia i CommonCrawl) ChatGPT potrafi popełnić rażące błędy. Przykładowo, na pytanie, czym było powstanie styczniowe, bot odpowiada: Zamieszki w dziewiętnastowiecznej Rosji. Niby tak, ale nie do końca... Pierwsza wzmianka o Polakach i walce o niepodległość pojawia się w ostatnim paragrafie generowanego tekstu.



Co najbardziej niepokojące nieprawdziwe informacje są podawane w bardzo przystępnej i przekonującej formie. W niektórych wypowiedziach ChatGPT można wręcz wyczuć siłę autorytetu.

W perspektywie kilku lat sztuczna inteligencja odmieni nasz świat, nie ma co do tego większych wątpliwości. Robi to zresztą już od dłuższego czasu, choć do tej pory może w mniej spektakularnej formie.

Zastosowanie dla SI specjaliści widzą w praktycznie każdej dziedzinie, od medycyny przez prawo mieszkaniowe, kończąc na marketingu online i rynku ubezpieczeń. Rozwój kolejnych generacji modeli językowych niesie słuszne obawy etyczne, ale również bardziej podstawowe, takie jak obawy o nasze bezpieczeństwo.

Sztuczna inteligencja może nam zagrażać na wiele sposobów, na przykład spowodować kolizję z udziałem autonomicznego pojazdu. Jeśli w przyszłości ziszczą się wizje katastroficznych filmów sci-fi, może też dojść do wniosku, że ludzkość nie zasługuje na istnienie i doprowadzić do jej wyginięcia. Ilość zastosowań sztucznej inteligencji uzasadnia też obawy wielu osób o zastąpienie pracowników maszynami.

Dzieje się to już teraz, a skala będzie rosła, jednak to jeszcze nie ChatGPT doprowadzi do masowych zwolnień. Z uwagą przyglądajmy się natomiast kolejnym doniesieniom i generacjom modeli językowych, bo bez wątpienia będą wpływały na nasze życie. Z każdym rokiem coraz bardziej.



