Czy istnieje spore prawdopodobieństwo, że Twoja kartka walentynkowa jest dziełem sztucznej inteligencji, a nie Twojego partnera czy partnerki?

Badanie w tej sprawie przeprowadzili specjaliści z firmy McAfee. Objęło ono ponad 5100 osób, jakich zapytano o ich sytuację związkowo-miłosną oraz sposoby komunikacji w jej ramach. Wśród pytań znalazły się te dotyczące sztucznej inteligencji i kwestii jej wykorzystania do wspomagania komunikacji.

Jak wykazało badanie, 42 procent badanych mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych planuje wykorzystać sztuczną inteligencję, aby napisać w tym roku walentynkę. W przypadku kobiet mniej niż jedna piąta badanych powiedziała, że skorzysta z pomocy AI.

Co ciekawe, różnią się powody, jakie wskazali badani. Niektórzy pragną skorzystać z pomocy chatGPT z lenistwa, inni raczej z obawy. 32 procent ankietowanych stwierdziło, że narzędzie może pomóc im poczuć się pewniej. 20 procent stwierdziło, że skorzystanie z chatbotu zwiększy efektywność i że nie mają czasu na to, by samemu zająć się takim zadaniem.

10 procent badanych uznało, że nie wierzy w to, że wybranek czy wybranka rozpoznaliby, że nie są autorami miłosnej treści, a samo rozwiązanie jest przecież szybkie i łatwe w obsłudze. 24 procent twierdzi z kolei, że nie jest pewne, co partner czy partnerka chcieliby usłyszeć. ChatGPT postrzegają więc jako pomocne rozwiązanie, jakie odejmuje stres z tym związany.

Co ciekawe, badanym została też ukazana walentynka napisana przez sztuczną inteligencję. Wielu z nich nie było w stanie stwierdzić, czy faktycznie stworzyła ją AI, czy jednak człowiek. 37 procent respondentów uważało, że nie ma jasnego sposobu na to, by to odróżnić, mało tego, 39 procent niepoprawnie wskazało autora walentynki — uważało, że treść autorstwa AI została stworzona przez człowieka.

Czy to oznacza, że wasze walentynki napisał w tym roku ChatGPT?

Niekoniecznie. Przetestowałam możliwości sztucznej inteligencji i choć kilka razy faktycznie ChatGPT sprawił, że parsknęłam śmiechem, raczej nie wróżę mu zdobycia ludzkich serc. Ale tu prawdopodobnie tkwi cały problem — moje zapytania wysyłałam w języku polskim i w nim też otrzymywałam odpowiedzi. ChatGPT z namiętnością używał sformułowania "Moja miłość" w celu zwrócenia się do nadawcy. To raczej kalka angielskiego zwrotu, której nie używamy w polskim. Kilkukrotnie zdarzyły mu się też potknięcia językowe.

Zdjęcie Wiersz dla geeka / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Szczególne miejsce w moim sercu zajmie zdanie: "Twoje ręce są jak ciepły koc". Nie sposób było jednak nie zauważyć, że chatGPT jest leniwy, a generowane przez niego wiersze czy walentynki są do siebie bardzo podobne. Gdy już raz widzieliśmy, że coś jest "ciepłe jak koc", to mogliśmy się spodziewać, że w następnym dziele również to wystąpi.

Zdjęcie To może wiersz dla osoby z niebieskimi oczami? / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy próbujemy troszkę nakierować AI — teoretycznie przecież do osoby lubiącej gry napiszemy nieco inną walentynkę niż do tej, która pasjonuje się militariami czy astronomią. ChatGPT ma na ten temat inne zdanie, w dodatku ma też niezłą wymówkę co do tego, dlaczego walentynki są tak porównywalne.

Zdjęcie Walentynka dla gracza / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Zdjęcie AI pisze walentynkę dla osoby pasjonującej się militariami / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Wiersz dla osoby pasjonującej się astronomią / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Zdjęcie ChatGPT i jego wymówka / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Nie chciałam jednak tego tak zostawić i poprosiłam o stworzenie trzech różnych wierszy miłosnych. AI zdawało się po prostu podzielić swoje dzieło na zwrotki.

Zdjęcie ChatGPT tworzy "całkowicie różne" wiersze / Zrzut ekranu/ChatGPT / materiał zewnętrzny

Starania sztucznej inteligencji w kwestii pisania walentynek oceniam więc na solidne 2/10. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z jej pomocy, lepiej nastawmy się na chwilę pracy z tekstem wygenerowanym przez ChatGPT.