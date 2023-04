Chcą zbudować "szklaną kulę". Ma przewidywać przyszłe wojny i globalne kryzysy

Naukowcy postanowili podjąć wyzwanie i wykorzystać systemy zbudowane na sztucznej inteligencji, aby sprawdzić, czy i w jaki sposób można byłoby powstrzymać fatalne w skutkach decyzje światowych liderów, by nie dopuścić w przyszłości do takich konfliktów jak ten w Ukrainie. I choć podobne rozwiązania jeszcze niedawno były możliwe tylko w filmach, to badacze przekonują, że ogromny postęp w dziedzinie AI sprawia, że obecnie możemy poważnie o nich myśleć.



Żyjemy w społeczeństwie kryzysowym... i istnieją różne rodzaje niepożądanej przyszłości. Kiedy je badamy (przyszłe kryzysy), musimy znaleźć rozwiązania, aby im zapobiec. A jeśli chodzi o preferowaną przyszłość, musimy zdecydować, jakie są kroki i środki, aby je urzeczywistnić komentuje w wypowiedzi dla AFP prof. fińskiego Uniwersytet w Turku, Sirkka Heinonen.

Naukowcy budują "szklaną kulę" w imię lepszej przyszłości

Prof. Sirkka Heinonen jest jednym z ok. 30 naukowców z całego świata, którzy spotkali się ostatnio w Genewie, aby przedyskutować "Przewidywanie przyszłości pokoju i wojny". Projekt jest wspierany przez Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA), Geneva Center for Security Policy (GCSP) i School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia. I wygląda na to, że sprawa jest naprawdę poważna, bo warsztaty - koncentrujące się na opracowaniu sposobów, w jakie można prowadzić tego rodzaju przewidywania - odbywały się za zamkniętymi drzwiami i śmiało można zakładać, że podobnie będzie w przypadku kolejnych, które skupią się już na konkretnych wydarzeniach, które mogą radykalnie zmienić bieg historii ludzkości.

