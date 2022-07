Czy właśnie powstały podwaliny do stworzenia mózgu dla sztucznej inteligencji? Naukowcy sądzą, że w oparciu o nową technologię komputery będę w stanie nauczyć się samodzielnie przeprogramowywać swoje obwody w oparciu o otrzymywane informacje. Mogą do tego dojść poprzez wykorzystanie tzw. "neuromorficznych obwodów" i specjalnej architektury komputerowej, które to "cechy" posłużą do repliki funkcji ludzkiego mózgu.

Ludzkie cechy komputera

Komputery, które są oparte na sztucznej inteligencji i które bazują na stworzonej nowej technologii, mogą wykonywać trudniejsze zadania jeszcze szybciej i staranniej, przy tym zużywając mniej energii.

Ludzkie mózgi mogą się zmieniać w wyniku uczenia się nowych rzeczy. Stworzyliśmy teraz urządzenie dla maszyn do rekonfiguracji ich obwodów w sposób podobny do mózgu prof. Subramanian Sankaranarayanan z Uniwersytetu Purdue

"Komputerowe mózgi" można byłoby wykorzystać np. przy analizie obrazów medycznych lub też w zmianach torów poruszania się autonomicznych samochodów, czy robotów w kosmosie, w zależności od napotkanych przeszkód i "doświadczenia urządzenia".

Nowy materiał służący do budowy "elektronicznego mózgu"

Kluczowy materiał zbudowany jest z niklu perowskitu i składa się z neodymu, niklu i tlenu. Jak mówi prof. Sankaranarayanan: - Ile wodoru znajduje się w materiale i gdzie się znajduje, zmienia właściwości elektroniczne. Możemy zmienić jego położenie i stężenie za pomocą różnych impulsów elektrycznych. -

- (Materiał -red.) ma dwie zwykłe funkcje codziennej elektroniki - włączanie i blokowanie prądu elektrycznego, a także przechowywanie i uwalnianie energii elektrycznej. To, co jest naprawdę nowe i uderzające, to dodanie dwóch funkcji podobnych do oddzielnego zachowania synaps i neuronów w mózgu. - informuje współautor artykułu dr Hua Zhou z UCLA School of Public Health.

Synapsy łączą pojedyncze komórki nerwowe, neurony, które z kolei są odpowiedzialne za kontakt ze światem zewnętrznym.

Wyniki badań nad nowym materiałem

Naukowcy przeprowadzili szereg eksperymentów laboratoryjnych, które wykazały, że nawet niewielka zmiana napięcia kontroluje ruch jonów wodorowych w nowym materiale. Przy zastosowaniu odpowiedniego napięcia, wodór skupia się w centrum tworzywa, wywołując zachowanie podobne do ludzkich neuronów.

Przy innym napięciu wodór transportowany jest z centrum w inne miejsca, co z kolei wywołuje zachowanie podobne do synaps. - Nasze obliczenia ujawniające ten mechanizm w skali atomowej były bardzo intensywne - powiedział dr Sukriti Manna z Narodowego Laboratorium Argonne Departamentu Energii USA (DOE).

Naukowcy będą teraz pracowali nad zbudowaniem sieci sztucznych neuronów i synaps, które mogłyby uczyć się i modyfikować informacje na podstawie doświadczeń. Dokąd zabierze nas mikroelektronika inspirowana ludzkim mózgiem?