Spis treści: 01 Jakie sprzęty zużywają najwięcej prądu?

02 Jak sprawdzić, co pobiera dużo prądu?

03 Ile kosztuje 1 kWh prądu?

Jakie sprzęty zużywają najwięcej prądu?

Większość osób nie zwraca uwagi na zużycie prądu przez znajdujące się w domu sprzęty. Okazuje się jednak, że warto to robić i wybierać urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą energetyczną. Dzięki temu można nieco zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną. Jakie sprzęty zużywają najwięcej prądu? Oto lista 10 winowajców:

Reklama

Bojler elektryczny – około 3–6 kWh dziennie; Telewizor – około 0,35-5 kWh dziennie; Komputer – około 0,6–1,2 kWh dziennie; Pralka – około 0,55–0,9 kWh dziennie; Czajnik elektryczny – około 0,5–0,7 kWh dziennie; Zmywarka – około 0,6–0,7 kWh dziennie; Lodówka – około 0,7–0,8 kWh dziennie; Piekarnik elektryczny – około 1–1,4 kWh dziennie; Kuchenka elektryczna – około 1,5–3 kWh dziennie; Odkurzacz – około 0,5 kWh dziennie.

Warto zaznaczyć, że zużycie prądu zależy w głównej mierze od klasy energetycznej danego urządzenia, jego mocy oraz tego, jak długo go używamy. Przykładowo odkurzacz o mocy około 1000 W, który jest używany raz dziennie przez około pół godziny będzie zużywał mniej więcej 0,5 kWh dziennie.

Zdjęcie Klasa energetyczna może wskazać, czy dany sprzęt jest energooszczędny. / 123RF/PICSEL

Poszczególne zużycie może się różnić nie tylko od konkretnego sprzętu, ale również uwarunkowań danego gospodarstwa domowego. Nie każdy bowiem codziennie korzysta z odkurzacza, kuchenki mikrofalowej lub innych typów sprzętu.

Jak sprawdzić, co pobiera dużo prądu?

Zazwyczaj to, czy dane urządzenie pobiera dużo prądu, można sprawdzić na etapie zakupu. Wówczas taka informacja może widnieć w opisie danego produktu. Przykładowo, jeśli chodzi o pralki, to przeważnie producenci podają zużycie energii na 100 cykli prania.

Przydatna okazuje się również informacja dotycząca klasy energetycznej, która, w skrócie, opisuje energooszczędność danego urządzenia. Rzeczona klasa jest przypisywana od litery G (najniższa klasa energetyczna) do litery A (najwyższa klasa energetyczna).

Do ustalenia tego, ile dane urządzenie pobiera prądu, może przydać się miernik zużycia energii. Umieszcza się go w gniazdku lub przedłużaczu, a następnie podłącza do niego konkretny sprzęt. Wówczas na wyświetlaczu można zaobserwować zmierzone zużycie energii elektrycznej.

Ile kosztuje 1 kWh prądu?

Obecnie 1 kWh energii czynnej może kosztować maksymalnie 0,49 zł. Do tej kwoty należy doliczyć cenę dystrybucji oraz podatek. Wówczas koszt 1 kWh wyniesie mniej więcej 0,90 zł. Kwota, jaką trzeba zapłacić za energię elektryczną może różnić się w zależności od konkretnego dostawcy oraz regionu. Co więcej, po przekroczeniu pewnych limitów, cena energii czynnej wzrasta do poziomu 0,69 zł za 1 kWh, co po dodaniu pozostałych opłat, skutkuje sumą w wysokości około 1,30-1,40 zł za 1 kWh. Owe limity to:

1500 kWh na gospodarstwo domowe;

1800 kWh na gospodarstwo domowe w przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnością;

2000 kWh na gospodarstwo domowe w przypadku gospodarstw rolnych i gospodarstw z kartą dużej rodziny.

W 2024 roku ceny prądu mają pozostać obniżone do 30 czerwca. Po tym terminie kwota za 1 kWh może wzrosnąć.