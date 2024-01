Co zamiast telewizora? LG proponuje laserowy projektor 4K CineBeam Qube

Filmy i seriale zazwyczaj oglądamy na telewizorach, ale jest grupa osób, które robi to z wykorzystaniem specjalnych projektorów. Tego typu sprzęt nierzadko oferuje większe możliwości, przede wszystkim pod względem wielkości wyświetlanego obrazu. Doskonale wie o tym firma LG, która w tym roku wprowadza do oferty nowy model z serii CineBeam Qube.

LG CineBeam Qube wyświetli obraz większy od telewizora

LG CineBeam Qube to projektor laserowy, który pod jednym względem na pewno będzie lepszy od telewizora. Jest on w stanie wyświetlać obraz w rozmiarze od 50 do 120 cali. Oczywiście istnieją telewizory z ekranami o przekątnej około 100 cali i większymi, ale są bardzo drogie.



Reklama

Ponadto projektor jest w stanie wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli) z HDR10, a więc będzie on bardzo szczegółowy. Jasność wynosi 500 lumenów, a źródłem światła jest tu specjalny laser RGB. Producent chwali się dobrym odwzorowaniem kolorów oraz głęboką czernią.

Zdjęcie LG CineBeam Qube to stylowy projektor / LG / materiały prasowe

Urządzenie pracuje pod kontrolą platformy webOS 6.0, którą LG używa również we własnych telewizorach. Dlatego użytkownicy mogą liczyć na dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, w tym Netfliksa, Disney+, YouTube'a oraz Amazon Prime Video. Sprzęt ma na wyposażeniu złącza HDMI z eARC oraz USB C.

Nowy projektor ma bardzo ładny design

LG CineBeam Qube to bardzo stylowy projektor, który będzie dobrze prezentować się w salonie. Całość zamknięto w prostopadłościanie z ciekawym designem. Urządzenie ma specjalną rączkę, którą można obracać o 360 stopni. Producent wbudował w sprzęt głośnik mono o mocy 3 W.

Doskonały do dużych i małych przestrzeni, LG CineBeam Qube to wyjątkowy projektor lifestylowy posiadający wszystkie cechy, których szukają konsumenci przy wyborze nowego rozwiązania projekcyjnego. Udoskonalona linia projektorów LG obejmuje szereg urządzeń wzbogacających styl życia, które charakteryzują się wyjątkową integracją przestrzenną i wszechstronnością, a także wciągającymi, kinowymi wrażeniami wizualnymi. YS Lee, wiceprezes działu IT w LG Electronics

Koreańczycy nie podali ceny nowego projektora. Możliwe, że nastąpi to w przyszłym tygodniu w Las Vegas, gdzie w dniach 9-12 stycznia odbędą się targi CES 2024. LG również będzie tam obecne i CineBeam Qube będzie prezentowany na stoisku firmy.