Na koniec firma pochwaliła się robotami Optimus, nad którymi Tesla pracuje od lat. Pojawiły się one wśród uczestników wydarzenia, którym serwowały napoje. Elon Musk stwierdził, że humanoidalne maszyny oferują naprawdę dużo możliwości i mogą trafić do sprzedaży w cenie od 20 do 30 tys. dolarów.

Choć Elon Musk w trakcie wydarzenia "We, Robot" nie ukrywał ekscytacji, tak jego zapowiedzi warto traktować z dystansem. Zwłaszcza te, które dotyczą terminów czy cen. Trudno powiedzieć, czy Cybercab trafi do sprzedaży już w 2027 r. Jeśli cofniemy się w czasie do 2019 r., to pamiętamy, iż Elon Musk zapowiedział, że Tesla w ciągu roku będzie miała na drodze ponad milion robotaksówek. Nic takiego oczywiście się nie wydarzyło.