Wydarzenie pod patronatem Ministra Cyfryzacji

Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC stanowić będzie swoiste preludium do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ta odbędzie się w głównej mierze pod znakiem cyberbezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz, tworzenia odpowiednich mechanizmów obronnych i dostosowywania sfery cyfrowej państwa do istniejących, jak i potencjalnie mogących wystąpić zagrożeń.

Patronat nad wydarzeniem został objęty przez czołowych polityków polskiej sceny, w tym przez wicepremiera i Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera i Ministra Obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Co czeka uczestników tegorocznej edycji CYBERSEC w Krakowie?

Cyberbezpieczeństwo i przyszłość

Tegoroczna agenda wydarzenia jest zdaniem organizatorów niezwykle dynamiczna i przekrojowa. Celem projektowania nadchodzącej edycji CYBERSEC było zawarcie w programie różnych, ale przede wszystkim najważniejszych aspektów dotyczących świata cyfrowego, sfery bezpieczeństwa czy nowinek technologicznych, które stanowić mogą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla państw, obywateli i nie tylko. Na liście prelegentów znajdziemy zatem przedstawicieli świata polityki, biznesu i nauki, czy ekspertów do spraw bezpieczeństwa.

Ważnym tematem będzie wspomniane cyberbezpieczeństwo, ale również poszczególne, bardziej specyficzne aspekty świata cyfrowego, jak na przykład rozwój sztucznej inteligencji, jej implementacja w biznesie czy działaniach innych podmiotów. Uczestnicy wydarzenia będą mogli posłuchać dysput ekspertów na temat wdrażania dyrektywy NIS2, zagrożeniach związanych z wyciekami danych czy strategiami państwa i wojska na obronę przed współczesnymi zagrożeniami.

Nie obędzie się bez obecności przedstawicieli sił zbrojnych, a jednym z uczestników CYBERSEC 2024 będzie generał dywizji oraz Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Karol Molenda. Głos zabierze także wspomniany wcześniej Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, szefowa gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej nadzorująca politykę UE w zakresie bezpieczeństwa Despina Spanou czy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jakie punkty programu przewidziano na czas trwania wydarzenia? Oto wybrane z nich:

SAFEGUARDING THE PROGRESS. EUROPEAN CYBERSECURITY INDUSTRY HALFWAY THROUGH THE DIGITAL DECADE

ROAD TO THE POLISH PRESIDENCY 2025 - CYBERSECURITY PRIORITIES FOR EUROPE

THE FUTURE OF AI IN EUROPE

UNCOVERING GENDER-BASED DISINFORMATION IN POLISH POLITICS

STRENGTHENING NATO’S CYBERSECURITY POSTURE

Pełny plan dyskusji i prelekcji jest dostępny na oficjalnej stronie wydarzenia cscee24.cybersecforum.eu.

Przyszłość bezpieczeństwa cyfrowego

Jedym z wydarzeń odbywających się w ramach CYBERSEC 2024 będzie spotkanie członków CISO #Poland i przedstawicieli sektora ochrony informacji. Przedstawiciele i szefowie największych firm z Polski oraz zagranicy spotkają się w celu rozmowy i wymiany doświadczeń na temat występujących zagrożeń. To odpowiedź na m.in. rosnące ryzyko ataków hakerskich i wycieków danych, które są coraz powszechniejszym zagrożeniem w sferze cyfrowej.

W ramach tegorocznej konferencji CYBERSEC zorganizowane zostanie spotkanie przedstawicieli fundacji CISO #Poland, zrzeszającej ponad 200 liderów cyberbezpieczeństwa zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Poza poruszeniem tematu ochrony informacji i danych, uczestnicy spotkania mogą spodziewać się paneli poświęconych cyberbezpieczeństwu w transporcie, przełomowych osiągnięć w zakresie komputerów kwantowych oraz kwestii prawnych regulacji sztucznej inteligencji w ramach Unii Europejskiej. Informacja prasowa

Czas na praktykę i ADMIN Days

W Krakowie podczas CYBERSEC nie zabraknie też przestrzeni do praktycznego poznawania i zarządzania zagrożeniami w świecie cyfrowym. W tym wypadku mowa oczywiście o ADMIN DAYS. To specjalnie przygotowane warsztaty z zakresu zarządzania IT oraz bezpieczeństwa. Stworzono je z myślą o branżowych ekspertach i organizacjach, które chcą poszerzać swoje kompetencje w tej nieustannie ewoluującej dziedzinie.

Całodniowe warsztaty będą prowadzone w języku polskim i pozwolą nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale również na wymianę doświadczeń czy nawiązywanie cennych kontaktów w branży. Warsztaty poprowadzone zostaną przez:

Piotra Adamczyka , Technical Account Managera w firmie Axence, który przedstawi najlepsze praktyki działu IT z perspektywy NIS2

, Technical Account Managera w firmie Axence, który przedstawi najlepsze praktyki działu IT z perspektywy NIS2 Sławomira Szmulika , Kierownika Działu Informatyki Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach, omówi on kluczowe zadania dla administratorów IT, od codziennych obowiązków po planowanie reakcji kryzysowej (CRP)

, Kierownika Działu Informatyki Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach, omówi on kluczowe zadania dla administratorów IT, od codziennych obowiązków po planowanie reakcji kryzysowej (CRP) Rafała Gołębiowskiego, menedżera ds. cyberbezpieczeństwa, przeprowadzi on praktyczne warsztaty, w których skoncentruje się na analizie incydentów, wykorzystując do tego zrzuty pamięci RAM i rejestrowany ruch sieciowy

Bilety na warsztaty dostępne są tylko dla posiadaczy wejściówek na konferencję CYBERSEC CEE EXPO & FORUM, które można kupić na stronie. Liczba miejsc jest ograniczona.