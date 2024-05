Czy w mojej okolicy jest światłowód? Specjalne wyszukiwarki

Spis treści: 01 Jak sprawdzić, czy w mojej okolicy jest światłowód?

02 Kto dostarcza internet światłowodowy do mojego domu?

03 Jak sprawdzić dostępność światłowodu bezpośrednio u dostawców internetu?

Internet światłowodowy to technologia szerokopasmowego dostępu do sieci, która wykorzystuje światło do przekazywania danych z bardzo dużą prędkością. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu światłowodów - cienkich włókien szklanych lub plastikowych, które przewodzą impulsy świetlne. Te impulsy są w stanie przenosić ogromne ilości danych na duże odległości bez znaczącej utraty jakości sygnału. Jednak aktualnie jeszcze nie wszyscy mają dostęp do tej technologii.

Jak sprawdzić, czy w mojej okolicy jest światłowód?

Internet światłowodowy to obecnie jedna z najbardziej pożądanych form połączenia z siecią, oferująca wysoką prędkość i stabilność transmisji danych. Jeśli zastanawiasz się, czy w twojej okolicy jest dostępny światłowód, istnieje kilka prostych sposobów, aby to sprawdzić.

Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) udostępnia narzędzie, które pozwala na szybkie sprawdzenie dostępności usług światłowodowych. Możesz to zrobić w zaledwie kilku prostych krokach:

Wejdź na stronę Urzędu Komunikacji Elektronicznej.



Wybierz zakładkę "Usługi" i zaznacz opcję "Światłowodowe".



Wpisz swój adres: województwo, miejscowość, ulicę i numer domu.



Kliknij "Szukaj".

Wyniki pojawią się na mapie, gdzie będziesz mógł zobaczyć, którzy operatorzy oferują internet światłowodowy w twojej okolicy, jakie są maksymalne prędkości łącza oraz dostępność dodatkowych usług.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) to strategiczna inicjatywa rządowa, której celem jest przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, zwłaszcza w obszarach dotychczas pozbawionych takiej możliwości, tzw. białych plamach. Program ten wspiera również rozwój e-usług publicznych, aby usprawnić kontakt obywateli z administracją i ułatwić dostęp do różnorodnych usług online. Ponadto, POPC kładzie duży nacisk na edukację cyfrową, mając na celu podniesienie kompetencji cyfrowych Polaków, co ma bezpośredni wpływ na ich aktywność w cyfrowym świecie.

Finansowanie projektów w ramach POPC pochodzi głównie ze środków Unii Europejskiej, co pozwala na realizację szeroko zakrojonych inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną oraz w projekty edukacyjne i rozwojowe, mające na celu zwiększenie cyfrowej integracji społeczeństwa.

Dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa wiele obszarów wiejskich i małych miast zyskało dostęp do internetu światłowodowego. Aby sprawdzić, czy twój dom znajduje się w zasięgu programu POPC:

Wejdź na stronę internet.gov.pl. Wybierz opcję "Sprawdź dostępność internetu". Wpisz swój adres: miejscowość, województwo ulicę oraz numer domu.

Na mapie sprawdź kolor, którym oznaczony jest twój dom, i co oznacza według legendy. Niebieskie wypełnienie wskazuje na dostępność światłowodu z programu POPC, a błękitne oznacza zasięg hurtowy. Natomiast jeśli obszar twojego zamieszkania został oznaczony kolorem fioletowym, zasięg internetu szerokopasmowego jest teoretyczny. Wynika z tego, że istnieje możliwość podłączenia go, ale będzie to wymagało zgody innych osób albo dodatkowych kosztów lub robót budowlanych.

Kolorem jasnozielonym i ciemnozielonym zaznaczone są także planowane inwestycje. Możesz także sprawdzić, kiedy internet światłowodowy będzie dostępny w twojej okolicy oraz jaka będzie jego maksymalna przepustowość.

Kto dostarcza internet światłowodowy do mojego domu?

Jeśli wiesz już, że twój dom znajduje się w zasięgu szerokopasmowego internetu, masz również możliwość sprawdzenia, kto jest jego dostawcą. Wystarczy, że klikniesz niebieską kropkę znajdującą się na twoim budynku na mapie zasięgu przedstawionej na stronie internet.gov.pl.

W zakładce "Usługi internetowe" po lewej stronie znajdziesz nazwę dostawcy. Kiedy ją klikniesz, w rozwijanym menu pojawią się informacje kontaktowe operatora w postaci numeru telefonu, adresu mailowego oraz strony internetowej. Mieszkańcy bloków mogą znaleźć propozycje kilku dostawców, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych (zwłaszcza w mniejszych miejscowościach) najczęściej będą znajdowali się w zasięgu usług jednego, lokalnego operatora

Poniżej znajduje się również przycisk umożliwiający zgłoszenie zapotrzebowania na internet światłowodowy oraz opcja pobrania informacji o dostawcach w formie pliku xlsx.

Jak sprawdzić dostępność światłowodu bezpośrednio u dostawców internetu?

Wiele dostawców internetu umożliwia sprawdzenie dostępności światłowodu bezpośrednio na swoich stronach internetowych. W tym celu wpisujemy swój adres, a po chwili możemy odczytać z mapy, czy dom znajduje się w zasięgu sieci danego dostawcy.

W sytuacji, w której twoje miejsce zamieszkania nie jest objęte zasięgiem światłowodu operatora, masz również możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na internet światłowodowy. Warto jednak pamiętać, że jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, podłączenie może być utrudnione, zwłaszcza jeśli operator nie planuje rozbudowywać sieci w określonej okolicy, np. ze względu na zbyt wysokie koszty.

