Disney+ drożeje, ale przed podwyżką rzucił superpromocję

Disney+ wkrótce w Polsce będzie droższy, ale na otarcie łez powraca promocja podobna do tej sprzed roku. Platforma oferuje użytkownikom możliwość oglądania produkcji za niespełna 10 zł przez kilka najbliższych miesięcy. To dobra okazja, aby nadrobić filmie i seriale z Disney+ do czasu, aż cena wzrośnie.

Zdjęcie Disney+ w mega promocji. Dostęp wykupisz za kilka zł. / 123RF/PICSEL